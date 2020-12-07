Тьяго Силва записался на тренерские курсы

Защитник "Челси" и сборной Бразилии Тьяго Силва поступил на курсы, которые проводит академия бразильской конфедерации футбола.

36-летний игрок пока не планирует завершать карьеру игрока, но хочет заранее подготовить себя к профессии тренера.