Тьяго Силва записался на тренерские курсы
Защитник "Челси" и сборной Бразилии Тьяго Силва поступил на курсы, которые проводит академия бразильской конфедерации футбола.
36-летний игрок пока не планирует завершать карьеру игрока, но хочет заранее подготовить себя к профессии тренера.
Тренерская лицензия категории "Б", которую может получить Силва, позволит ему работать с юношескими командами и командами из низших дивизионов.
Напомним, что контракт Силвы с "Челси" действует до лета 2021 года.
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|3
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
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|Саутгемптон
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18