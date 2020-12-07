Тьяго Силва записался на тренерские курсы

Теги тьяго силва

Тьяго Силва записался на тренерские курсыЗащитник "Челси" и сборной Бразилии Тьяго Силва поступил на курсы, которые проводит академия бразильской конфедерации футбола.

36-летний игрок пока не планирует завершать карьеру игрока, но хочет заранее подготовить себя к профессии тренера.

Тренерская лицензия категории "Б", которую может получить Силва, позволит ему работать с юношескими командами и командами из низших дивизионов.

Напомним, что контракт Силвы с "Челси" действует до лета 2021 года.

Читайте также:"Челси" намерен продать двух защитников в январе | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Итоги жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре

Итоги жеребьевки отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов