Тьяго высказался о возможном возвращении в "Барселону"

Фото: инстаграм Тьяго/Автор неизвестен

Испанский хавбек "Ливерпуля" Тьаго Алькантара поделился мыслями о возможном возвращении в стан "Барселоны".

"Слухи меня не волнуют, я сфокусирован на обязанностях перед командой и на том, сколько лет будет действовать мой контракт.

Я хочу побольше узнать о приключении, которое переживаю в Премьер-лиге, и попытаться выиграть все трофеи, которые смогу. Я очень предан этой команде", – сказал испанец.

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