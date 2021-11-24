Тьяго высказался о возможном возвращении в "Барселону"

Теги ливерпультьяго алькантарабарселона

Тьяго высказался о возможном возвращении в "Барселону"Фото: инстаграм Тьяго/Автор неизвестен

Испанский хавбек "Ливерпуля" Тьаго Алькантара поделился мыслями о возможном возвращении в стан "Барселоны".

"Слухи меня не волнуют, я сфокусирован на обязанностях перед командой и на том, сколько лет будет действовать мой контракт. 

Я хочу побольше узнать о приключении, которое переживаю в Премьер-лиге, и попытаться выиграть все трофеи, которые смогу. Я очень предан этой команде", – сказал испанец.

Также не пропустите: Роджерс прокомментировал возможное назначение в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

В Суперлиге прокомментировали решение Европейского парламента

В Суперлиге прокомментировали решение Европейского парламента

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов