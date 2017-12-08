"Тяньцзинь Цюаньцзянь" хочет купить Маскерано

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"Тяньцзинь Цюаньцзянь" хочет купить Маскерано

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" проявляет интерес к аргентинскому защитнику "Барселоны" Хавьеру Маскерано, сообщает AS.

По сведениям издания, китайский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него пять миллионов евро.

Сам аргентинец готов сменить клуб, так как хочет иметь регулярную игровую практику

В этом сезоне 33-летний Маскерано провел за "Барселону" 10 матчей во всех турнирах. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.

Не пропустите: Китайский клуб сделал предложение "Барселоне" по Маскерано. | http://soccernews.ru

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