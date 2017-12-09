"Тяньцзинь Цюаньцзянь" не заинтересован в Маскерано

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"Тяньцзинь Цюаньцзянь" не заинтересован в Маскерано

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" не заинтересован в защитнике "Барселоны" Хавьере Маскерано, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, представитель китайского клуба заявил, что 33-летний аргентинец "слишком стар, чтобы вписаться в наши планы".

Впрочем, у Маскерано есть более интересное в финансовом плане предложение от "Хэбэй Чайна Форчун". | http://soccernews.ru

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