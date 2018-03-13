"Тяньцзинь Цюаньцзянь" ответил на слухи об интересе к Иньесте

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" опроверг информацию о том, что клуб хочет купить полузащитника "Барселоны" Андреса Иньесту.

"С 6 марта некоторые СМИ, со ссылкой на источники в Испании, постоянно публиковали слухи о возможном переходе Иньесты в наш клуб. Мы официально заявлением, что эта информация является неправдивой. Мы оставляем за собой возможность отвечать на подобные спекуляции в судебном порядке", - цитирует заявление китайского клуба Goal.com.

Ранее сообщалось, что "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предлагает 33-летнему Иньесте контракт с зарплатой в 35 миллионов евро в год.

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