"Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил услуги Витселя английскому топ-клубу

Китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил услуги своего полузащитника Акселя Витселя "Манчестер Юнайтед", информирует Bild.

Так, по сведениям издания, в клубе из Поднебесной рассчитывают, что продажа 26-летнего хавбека "красным дьяволам" потенциально будет более выгодной в финансовом плане для них, нежели его трансфер в дортмундскую "Боруссию", которая активно торгует бельгийца.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Барселоны". | soccernews.ru