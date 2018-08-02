"Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил услуги Витселя английскому топ-клубу

Теги аксель витсельманчестер юнайтедтяньцзинь цюаньцзяньборуссия дортмунд

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил услуги Витселя английскому топ-клубуКитайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предложил услуги своего полузащитника Акселя Витселя "Манчестер Юнайтед", информирует Bild.

Так, по сведениям издания, в клубе из Поднебесной рассчитывают, что продажа 26-летнего хавбека "красным дьяволам" потенциально будет более выгодной в финансовом плане для них, нежели его трансфер в дортмундскую "Боруссию", которая активно торгует бельгийца.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" готовит предложение по защитнику "Барселоны". | soccernews.ru

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