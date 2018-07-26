"Тяньцзинь Цюаньцзянь" установил цену на Витселя

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"Тяньцзинь Цюаньцзянь" установил цену на ВитселяКитайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" установил цену на своего полузащитника Акселя Витселя, информирует The Last Time.

Так, по сведениям источника, клуб бельгийского хавбека будет готов расстаться с ним текущим летом, если получит по нему предложение в размере не менее 20-ти миллионов евро.

В текущем сезоне Витсель забил 2 мяча в 18 матчах за "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Напомним, Витселем заинтересовались еще два европейских топ-клуба. | soccernews.ru

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