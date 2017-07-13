"Тяньцзинь Цюаньцзянь" включился в борьбу за Морату

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"Тяньцзинь Цюаньцзянь" включился в борьбу за Морату

"Тяньцзинь Цюаньцзянь" хочет купить нападающего мадридского "Реала" Альваро Морату, сообщает Onda Cero.

По информации источника, клуб из Поднебесной предлагает испанцу контракт до лета 2022 года с зарплатой 30 миллионов евро за сезон чистыми. Также китайцы готовы заплатить форварду 40 миллионов в качестве подписного бонуса.

Напомним, что ранее Морату пытались приобрести "Манчестер Юнайтед" и "Челси", однако "Реал" запросил за своего игрока 90 миллионов евро, что отпугнуло потенциальных покупателей.

Не пропустите: Мората близок к тому, чтобы остаться в "Реале". | http://soccernews.ru

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