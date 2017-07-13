"Тяньцзинь Цюаньцзянь" возобновил интерес к Обамеянгу
Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг всё ещё может перейти в "Тяньцзинь Цюаньцзянь".
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, китайский клуб предложил за 28-летнего габонца 85 миллионов евро.
Примечательно, что трансферное окно в Китае закрывается в пятницу, поэтому "Тяньцзинь Цюаньцзянь" пытается как можно быстрее закрыть сделку.
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|Команда
|М
|О
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|Гуанчжоу
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|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
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|Бейджин Гуоан
|30
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|Hebei CFFC
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|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
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|30
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|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
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|Шандонг Луненг
|30
|34
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|Ханджоу Лучен
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|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
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|30