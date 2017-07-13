"Тяньцзинь Цюаньцзянь" возобновил интерес к Обамеянгу

Нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг всё ещё может перейти в "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, китайский клуб предложил за 28-летнего габонца 85 миллионов евро.

Примечательно, что трансферное окно в Китае закрывается в пятницу, поэтому "Тяньцзинь Цюаньцзянь" пытается как можно быстрее закрыть сделку.

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