"Тяньцзинь Цюаньцзянь" заплатит за Модеста более 35 миллионов евро

Французский нападающий "Кельна" Антони Модест близок к переходу в "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сообщает Bild.

По сведениям издания, клубы обо всем договорились. Сумма трансфера составит 35,7 миллионов евро. Футболист будет получать в Китае 10 миллионов евро в год.

29-летний Модест выступает за "Кельн" с 2015 года, провел за клуб 71 матч и забил 45 голов.

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