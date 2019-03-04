Тяжелая история: представитель Смолова высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым

Елена Болотова, пиар-агент нападающего "Локомотива" Федора Смолова, высказала мнение о ситуации с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, который в данный момент находятся в СИЗО "Бутырка".

"Я не знаю кейсов, когда бы черный пиар в долгосрочной перспективе приносил результат. Сейчас история с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Что это? Это боль. Это очень тяжелая история. Да, сейчас в информационном поле это самые узнаваемые российские футболисты. Но что делать с этим дальше? Что будет с их судьбами, с их работой, с их положением в обществе? Здесь речь даже не о черном пиаре. Сама по себе такая негативная медиа-подача сыграла свою роль.

Большой ошибкой было то, что они сразу не вышли, не извинились и не предприняли никаких мер. Отсутствие полной информированности и правды об инциденте вызвало у общества жестокую и негативную реакцию. Здесь должно было произойти оперативное вмешательство, и участники конфликтов должны были сразу высказаться. Из-за того, что этого не произошло своевременно, у большинства СМИ появилась возможность задавить ребят, сделать из них хулиганов, подонков и так далее.

По-человечески мне очень больно. Потому что я обоих их знаю очень давно. Мне жаль, что несдержанность привела к таким последствиям. И очень жаль, что рядом не было людей, которые могли бы их просто остановить. Возможно, если бы они сразу попросили прощения, то ситуация сложилась бы по-другому. Вся пиар-кампания вокруг этой ситуации выстроена очень плохо. Она не просто обречена на провал, а еще больше убивает ребят", – приводят слова Болотовой российские СМИ.

Напомним, что 8 октября Кокорин, его брат Кирилл, друг Александр Протасовицкий и Мамаев избили на стоянке водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Затем компания отправилась в кофейню, где устроила еще одну драку. В результате инцидента пострадали генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, а также чиновник Минпромторга Денис Пак.

Изначально обвиняемым была избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. Затем она дважды продлевалась на этот же срок. В данный момент срок ареста истекает 8 апреля.

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