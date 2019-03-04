Тяжелая история: представитель Смолова высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым
Елена Болотова, пиар-агент нападающего "Локомотива" Федора Смолова, высказала мнение о ситуации с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, который в данный момент находятся в СИЗО "Бутырка".
"Я не знаю кейсов, когда бы черный пиар в долгосрочной перспективе приносил результат. Сейчас история с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Что это? Это боль. Это очень тяжелая история. Да, сейчас в информационном поле это самые узнаваемые российские футболисты. Но что делать с этим дальше? Что будет с их судьбами, с их работой, с их положением в обществе? Здесь речь даже не о черном пиаре. Сама по себе такая негативная медиа-подача сыграла свою роль.
Большой ошибкой было то, что они сразу не вышли, не извинились и не предприняли никаких мер. Отсутствие полной информированности и правды об инциденте вызвало у общества жестокую и негативную реакцию. Здесь должно было произойти оперативное вмешательство, и участники конфликтов должны были сразу высказаться. Из-за того, что этого не произошло своевременно, у большинства СМИ появилась возможность задавить ребят, сделать из них хулиганов, подонков и так далее.
По-человечески мне очень больно. Потому что я обоих их знаю очень давно. Мне жаль, что несдержанность привела к таким последствиям. И очень жаль, что рядом не было людей, которые могли бы их просто остановить. Возможно, если бы они сразу попросили прощения, то ситуация сложилась бы по-другому. Вся пиар-кампания вокруг этой ситуации выстроена очень плохо. Она не просто обречена на провал, а еще больше убивает ребят", – приводят слова Болотовой российские СМИ.
Напомним, что 8 октября Кокорин, его брат Кирилл, друг Александр Протасовицкий и Мамаев избили на стоянке водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Затем компания отправилась в кофейню, где устроила еще одну драку. В результате инцидента пострадали генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, а также чиновник Минпромторга Денис Пак.
Изначально обвиняемым была избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. Затем она дважды продлевалась на этот же срок. В данный момент срок ареста истекает 8 апреля.
Не пропустите: Кокорину могут изменить меру пресечения на подписку о невыезде. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Модрич высказался об уходе Роналду из "Реала"
-
"Тоттенхэм" нацелился на талантливого датчанина
-
Солари высказался о возможном возвращении в клуб Моуринью
-
Агент Бэйла ответил на критику фанатов "Реала"
-
"Зенит" поздравил с юбилеем легенду клуба
-
В "Зените" почтили память ушедшего из жизни легендарного певца
-
Хавбек ЦСКА вызван в сборную Хорватии на матчи отбора Евро-2020
-
Владелец "Спартака" высказался об игре команды в матче с "Краснодаром"
-
"Манчестер Сити" принял важное решение по Бернарду Силве
-
1
Игрок "Реала" оскорбил Месси и Суареса во время класико
-
"Барселона" нацелилась на игроков "Арсенала" и "Ливерпуля"
-
2
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 8 тура
-
Основной форвард "Манчестер Юнайтед" пропустит битву с ПСЖ в Лиге Чемпионов
-
1
"Барселона" объявила о расторжении контракта со своим воспитанником
-
1
Тяжелая история: представитель Смолова высказался о ситуации с Кокориным и Мамаевым
-
1
Неймар ярко оценил перспективы развития карьеры Мбаппе
-
Конте определился, где он хочет продолжить карьеру
-
Один из стадионов к ЧМ-2022 близок к вводу в эксплуатацию
-
Полузащитник "Барселоны" может присоединиться к Иньесте и Вилье в "Виссел Кобе"
-
Пирло может вернуться в "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|18
|11