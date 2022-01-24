Тяжелая победа "Барселоны", камбэк "Атлетико", спасение "Реала": результаты 22-го тура Ла Лиги

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Тяжелая победа "Барселоны", камбэк "Атлетико", спасение "Реала": результаты 22-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 22-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить трудный успех "Барселоны" в матче с "Алавесом", суперкамбэк "Атлетико" в игре с "Валенсией", а также спасение "Реала" во встрече с "Эльче".

"Алавес" – "Барселона" - 0:1 (0:0)
Гол: де Йонг, 87 - 0:1

"Реал" - "Эльче" - 2:2 (0:1)
Голы: Бойе, 42 - 0:1, Милья, 76 - 0:2, Модрич, 82 (с пенальти) - 1:2, Милитао, 90+2 - 2:2

"Атлетико" - "Валенсия" - 3:2 (0:2)
Голы: Муса, 25 - 0:1, Дуро, 44 - 0:2, Матеус Кунья, 64 - 1:2, Корреа, 90 - 2:2, Эрмосо, 90 - 3:2

"Севилья" - "Сельта" - 2:2 (0:2)
Голы: Серви, 37 - 0:1, Аспас, 40 - 0:2, Гомес, 71 - 1:2, Оливер Торрес, 74 - 2:2

"Вильярреал" - "Мальорка" - 3:0 (2:0)
Голы: Руссо (аг), 12 - 1:0, Тригерос, 34 - 2:0, Парехо (пен), 87 - 3:0

"Леванте" – "Кадис" - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 34 Негредо, 0:2 – 73 Сальви Санчес.

"Эспаньол" - "Бетис" - 1:4 (1:2)
Голы: Рауль де Томас, 14 - 1:0, Иглесиас (пенальти), 31 - 1:1, Гидо Родригес, 36 - 1:2, Иглесиас, 53 - 1:3, Жозе, 76 - 1:4.

"Гранада" – "Осасуна" - 0:2 (0:0)
Голы: Давид Гарсия, 64 - 0:1, Кике Гарсия, 89 - 0:2

"Реал Сосьедад" – "Хетафе" - 0:0

"Райо Вальекано" – "Атлетик" - 0:1 (0:1)
Гол: Серрано, 30 - 0:1

Положение команд: "Реал" - 50, "Севилья" - 46, "Бетис" - 40, "Атлетико" - 36 (21), "Барселона" - 35 (21), "Реал Сосьедад" - 34 (21), "Вильярреал" - 32, "Райо Вальекано" - 31 (21), "Атлетик" - 31, "Валенсия" - 29, "Осасуна" - 28, "Сельта", "Эспаньол" - 27, "Гранада" - 24, "Эльче" - 23, "Хетафе" - 22, "Мальорка" - 20 (21), "Кадис" - 18, "Алавес" - 17, "Леванте" - 11 (21).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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