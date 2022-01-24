Тяжелая победа "Барселоны", камбэк "Атлетико", спасение "Реала": результаты 22-го тура Ла Лиги
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 22-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить трудный успех "Барселоны" в матче с "Алавесом", суперкамбэк "Атлетико" в игре с "Валенсией", а также спасение "Реала" во встрече с "Эльче".
"Алавес" – "Барселона" - 0:1 (0:0)
Гол: де Йонг, 87 - 0:1
"Реал" - "Эльче" - 2:2 (0:1)
Голы: Бойе, 42 - 0:1, Милья, 76 - 0:2, Модрич, 82 (с пенальти) - 1:2, Милитао, 90+2 - 2:2
"Атлетико" - "Валенсия" - 3:2 (0:2)
Голы: Муса, 25 - 0:1, Дуро, 44 - 0:2, Матеус Кунья, 64 - 1:2, Корреа, 90 - 2:2, Эрмосо, 90 - 3:2
"Севилья" - "Сельта" - 2:2 (0:2)
Голы: Серви, 37 - 0:1, Аспас, 40 - 0:2, Гомес, 71 - 1:2, Оливер Торрес, 74 - 2:2
"Вильярреал" - "Мальорка" - 3:0 (2:0)
Голы: Руссо (аг), 12 - 1:0, Тригерос, 34 - 2:0, Парехо (пен), 87 - 3:0
"Леванте" – "Кадис" - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 34 Негредо, 0:2 – 73 Сальви Санчес.
"Эспаньол" - "Бетис" - 1:4 (1:2)
Голы: Рауль де Томас, 14 - 1:0, Иглесиас (пенальти), 31 - 1:1, Гидо Родригес, 36 - 1:2, Иглесиас, 53 - 1:3, Жозе, 76 - 1:4.
"Гранада" – "Осасуна" - 0:2 (0:0)
Голы: Давид Гарсия, 64 - 0:1, Кике Гарсия, 89 - 0:2
"Реал Сосьедад" – "Хетафе" - 0:0
"Райо Вальекано" – "Атлетик" - 0:1 (0:1)
Гол: Серрано, 30 - 0:1
Положение команд: "Реал" - 50, "Севилья" - 46, "Бетис" - 40, "Атлетико" - 36 (21), "Барселона" - 35 (21), "Реал Сосьедад" - 34 (21), "Вильярреал" - 32, "Райо Вальекано" - 31 (21), "Атлетик" - 31, "Валенсия" - 29, "Осасуна" - 28, "Сельта", "Эспаньол" - 27, "Гранада" - 24, "Эльче" - 23, "Хетафе" - 22, "Мальорка" - 20 (21), "Кадис" - 18, "Алавес" - 17, "Леванте" - 11 (21).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14