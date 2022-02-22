Тяжелая победа "Порту", феерия "Спортинга", потеря "Бенфики": результаты 23-го тура чемпионата Португалии

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Тяжелая победа "Порту", феерия "Спортинга", потеря "Бенфики": результаты 23-го тура чемпионата Португалии

Фото: инстаграм "Порту"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 23-го тура чемпионата Португалии. Стоит отметить тяжелый успех "Порту" над "Морейренсе", крупную победу "Спортинга" над "Эшторилом", а также потерю очков "Бенфики" в поединке с "Боавиштой".

"Морейренсе" - "Порту" - 0:1 (0:1)
Голы: Эванилсон, 40 - 0:1

"Спортинг" - "Эшторил" - 3:0 (1:0)
Голы: Гонсалвеш, 40 - 1:0, Рейс, 76 - 2:0, Сарабия, 81 - 3:0

"Боавишта" - "Бенфика" - 2:2 (0:2)
Голы: Таарабт, 21 - 0:1, Гримальдо, 30 - 0:2, Сауэрбекк, 74 - 1:2, Макута, 80 - 2:2

"Тондела" - "Брага" - 0:1 (0:0)
Гол: Орта, 57 - 0:1

"Жил Висенте" - "Белененсеш" - 2:0 (0:0)
Голы: Калеро, 68 - 1:0, Сантана, 78 - 2:0

"Пакуш де Феррейра" - "Визела" - 2:1 (1:1)
Голы: Уилсон, 24 - 0:1, Сантуш, 42 - 1:1, Джало, 64 - 2:1

"Витория Гимарайнш" - "Арука" - 1:3 (1:3)
Голы: Бассо, 13 - 0:1, Эступиньян, 26 - 1:1, Сантуш, 35 - 1:2, Ватшини, 41 - 1:3

"Маритиму" - "Фамаликан" - 0:1 (0:1)
Гол: Банза, 7 - 0:1

"Санта-Клара" - "Портимоненсе" - 1:1 (1:0)
Голы: Линкольн, 43 - 1:0, Муфи, 80 - 1:1

Положение команд: "Порту" - 63, "Спортинг" - 57, "Бенфика" - 51, "Брага" - 44, "Жил Висенте" - 40, "Витория Гимарайнш", "Эшторил" - 30, "Маритиму", "Портимоненсе" - 28, "Санта-Клара" - 25, "Пакуш де Феррейра" - 24, "Визела", "Фамаликан" - 23, "Боавишта" - 22, "Арука" - 21, "Тондела" - 20, "Морейренсе" - 19, "Белененсеш" - 15.

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Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
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