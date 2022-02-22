Тяжелая победа "Порту", феерия "Спортинга", потеря "Бенфики": результаты 23-го тура чемпионата Португалии

Фото: инстаграм "Порту"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 23-го тура чемпионата Португалии. Стоит отметить тяжелый успех "Порту" над "Морейренсе", крупную победу "Спортинга" над "Эшторилом", а также потерю очков "Бенфики" в поединке с "Боавиштой".

"Морейренсе" - "Порту" - 0:1 (0:1)

Голы: Эванилсон, 40 - 0:1

"Спортинг" - "Эшторил" - 3:0 (1:0)

Голы: Гонсалвеш, 40 - 1:0, Рейс, 76 - 2:0, Сарабия, 81 - 3:0

"Боавишта" - "Бенфика" - 2:2 (0:2)

Голы: Таарабт, 21 - 0:1, Гримальдо, 30 - 0:2, Сауэрбекк, 74 - 1:2, Макута, 80 - 2:2

"Тондела" - "Брага" - 0:1 (0:0)

Гол: Орта, 57 - 0:1

"Жил Висенте" - "Белененсеш" - 2:0 (0:0)

Голы: Калеро, 68 - 1:0, Сантана, 78 - 2:0

"Пакуш де Феррейра" - "Визела" - 2:1 (1:1)

Голы: Уилсон, 24 - 0:1, Сантуш, 42 - 1:1, Джало, 64 - 2:1

"Витория Гимарайнш" - "Арука" - 1:3 (1:3)

Голы: Бассо, 13 - 0:1, Эступиньян, 26 - 1:1, Сантуш, 35 - 1:2, Ватшини, 41 - 1:3

"Маритиму" - "Фамаликан" - 0:1 (0:1)

Гол: Банза, 7 - 0:1

"Санта-Клара" - "Портимоненсе" - 1:1 (1:0)

Голы: Линкольн, 43 - 1:0, Муфи, 80 - 1:1

Положение команд: "Порту" - 63, "Спортинг" - 57, "Бенфика" - 51, "Брага" - 44, "Жил Висенте" - 40, "Витория Гимарайнш", "Эшторил" - 30, "Маритиму", "Портимоненсе" - 28, "Санта-Клара" - 25, "Пакуш де Феррейра" - 24, "Визела", "Фамаликан" - 23, "Боавишта" - 22, "Арука" - 21, "Тондела" - 20, "Морейренсе" - 19, "Белененсеш" - 15.

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