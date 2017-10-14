Тяжелая поездка в Мадрид: "Барселона" опробует новый стадион "Атлетико"
"Атлетико" – "Барселона"
Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)
Начало матча: 21:45
Арбитр: Антонио Мигель Матеу Лаос
Субботняя программа восьмого тура испанской Ла Лиги закроется центральным противостоянием в Мадриде, где местный "Атлетико" сразится с "Барселоной". Матч пройдет на новом красавце стадионе "матрасников" "Ванда Метрополитано". И это будет всего четвертый поединок, который состоится в новых родных стенах столичного клуба. Команда Диего Симеоне сильно желает очистить карму, которую в прошлый раз подпортил английский "Челси", добыв историческую победу на последних секундах в Лиге чемпионов, хотя до этого взаимоотношения "Атлетико" с новым полем складывались очень хорошо – победа над "Малагой" и "Севильей" без пропущенных голов.
Несмотря на сложную сложившеюся политическую ситуацию между Каталонией и Испанией, "Барселона" продолжает выступать в Примере и делает это успешно. После невнятного старта сезона в виде безнадежного поражения "Реалу" в Суперкубке Испании подопечные Эрнесто Вальверде до сих пор ни перед кем так и не сложили оружие. Как следствие, семь побед и уже отрыв в пять очков от ближайшего преследователя "Севильи". Отдельно стоит отметить фантастическую форму Лионеля Месси, который к тому же возвращается из расположения сборной Аргентины в прекрасном расположении духа, так как в одиночку в блестящем стиле вытащил "Альбиселесте" на Чемпионат Мира-2018.
"Атлетико" в текущем сезоне, как и в прошлом, с самого начала стало укачивать. "Индейцы" не проигрывают в чемпионате, да и в целом, если вынести за скобки поражение от "Челси", но при этом очень часто играет вничью. Три мировых – и уже минус шесть по итогам семи туров и много всплывающих вопросов относительно уровня игры, качества текущего состава мадридского коллектива.
Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Барселоны":
"Барселона" непременно выигрывала в каждом из последних 14 матчей в рамках Ла Лиги.
"Атлетико" проиграл лишь в трех из последних 38 поединков на домашнем стадионе в чемпионате Испании.
В крайних девяти противостояниях с каталонцами, мадридцы лишь однажды отпраздновали победу. В позапрошлом сезоне на "Висенте Кальдерон" ребята Диего Стмеоне забили два безответных мяча в ворота "блаугранас".
Ориентировочные составы на игру:
Атлетико: Облак, Хименес, Годин, Савич, Филипе Луис, Коке, Габи, Томас, Ньигес, Гризманн, Корреа
Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Д. Суарес, Месси, Л. Суарес
Прогноз на матч "Атлетико" – "Барселона":
Всегда очень непросто прогнозировать результат матчей, проходящих сразу после двухнедельного международного перерыва. Особенно, когда речь идет о противостоянии таких грандов, как "Атлетико" и "Барселона".
Букмекеры не выделяют явного фаворита, хотя небольшое преимущество отдают каталонцам, о чем свидетельствует коэффициент 2.4. В то время, как выигрыш мадридцев в среднем оценивается в 2.9.
Богдан Архипенко | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Битва за место в призерах: "Краснодар" сразится дома с ЦСКА
-
Неудержимые неаполитанцы едут на "Олимпико": "Рома" принимает "Наполи"
-
С Бензема, но без Бэйла: мадридский "Реал" против "Хетафе"
-
За девятой победой кряду: "Манчестер Сити" принимает "Сток Сити"
-
Отомстить за Суперкубок: "Ювентус" ждет в гости "Лацио"
Лента новостей
-
Поддубский: "Сегодня был не наш день"
-
Насри сожалеет о своём непрофессионализме
-
Моуринью: "Я не мог переломить игру с "Ливерпулем", поэтому это положительная ничья"
-
Хохлов прокомментировал победу над "СКА-Хабаровск"
-
Спортивный директор "Милана" контактировал с Петковичем
-
Олег Иванов пропустит ещё три недели
-
Валенсия провёл 300-й матч за "Манчестер Юнайтед"
-
"Динамо" – "СКА-Хабаровск" - 2:0 (обзор)
-
"Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" - 0:0 (обзор)
-
"Атлетик" – "Севилья" - 1:0 (обзор)
-
Нули на "Энфилде": "Манчестер Юнайтед" снова "засушил" игру с "Ливерпулем"
-
Удачный дебют Хохлова: Московское "Динамо" обыграло "СКА-Хабаровск"
-
"Атлетик" одержал минимальную победу над "Севильей"
-
Санья отказал "Лестеру"
-
Крыховяк: "Эмери обманывал меня"
-
Рэмзи рискует пропустить матч с "Уотфордом"
-
Мутко озвучил задачи сборной России на ЧМ-2018
-
Монтелла лестно отозвался о Спаллетти
-
Хенесс: "Мюллер является неотъемлемой частью нашего клуба"
-
ПСЖ нацелился на хавбека "Лацио"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|7
|21
|2
|Севилья
|7
|16
|3
|Валенсия
|7
|15
|4
|Атлетико Мадрид
|7
|15
|5
|Реал Мадрид
|7
|14
|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Леганес
|7
|11
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Вильярреал
|7
|10
|10
|Леванте
|8
|10
|11
|Эспаньол
|8
|9
|12
|Сельта Виго
|7
|8
|13
|Хетафе
|7
|8
|14
|Атлетик Бильбао
|7
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|7
|3
|20
|Малага
|7
|1