Тяжелая поездка в Мадрид: "Барселона" опробует новый стадион "Атлетико"

"Атлетико" – "Барселона"

Стадион: "Ванда Метрополитано" (Мадрид)

Начало матча: 21:45

Арбитр: Антонио Мигель Матеу Лаос

Субботняя программа восьмого тура испанской Ла Лиги закроется центральным противостоянием в Мадриде, где местный "Атлетико" сразится с "Барселоной". Матч пройдет на новом красавце стадионе "матрасников" "Ванда Метрополитано". И это будет всего четвертый поединок, который состоится в новых родных стенах столичного клуба. Команда Диего Симеоне сильно желает очистить карму, которую в прошлый раз подпортил английский "Челси", добыв историческую победу на последних секундах в Лиге чемпионов, хотя до этого взаимоотношения "Атлетико" с новым полем складывались очень хорошо – победа над "Малагой" и "Севильей" без пропущенных голов.

Несмотря на сложную сложившеюся политическую ситуацию между Каталонией и Испанией, "Барселона" продолжает выступать в Примере и делает это успешно. После невнятного старта сезона в виде безнадежного поражения "Реалу" в Суперкубке Испании подопечные Эрнесто Вальверде до сих пор ни перед кем так и не сложили оружие. Как следствие, семь побед и уже отрыв в пять очков от ближайшего преследователя "Севильи". Отдельно стоит отметить фантастическую форму Лионеля Месси, который к тому же возвращается из расположения сборной Аргентины в прекрасном расположении духа, так как в одиночку в блестящем стиле вытащил "Альбиселесте" на Чемпионат Мира-2018.

"Атлетико" в текущем сезоне, как и в прошлом, с самого начала стало укачивать. "Индейцы" не проигрывают в чемпионате, да и в целом, если вынести за скобки поражение от "Челси", но при этом очень часто играет вничью. Три мировых – и уже минус шесть по итогам семи туров и много всплывающих вопросов относительно уровня игры, качества текущего состава мадридского коллектива.

Интересные факты противостояния "Атлетико" и "Барселоны":

"Барселона" непременно выигрывала в каждом из последних 14 матчей в рамках Ла Лиги.

"Атлетико" проиграл лишь в трех из последних 38 поединков на домашнем стадионе в чемпионате Испании.

В крайних девяти противостояниях с каталонцами, мадридцы лишь однажды отпраздновали победу. В позапрошлом сезоне на "Висенте Кальдерон" ребята Диего Стмеоне забили два безответных мяча в ворота "блаугранас".

Ориентировочные составы на игру:

Атлетико: Облак, Хименес, Годин, Савич, Филипе Луис, Коке, Габи, Томас, Ньигес, Гризманн, Корреа

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Д. Суарес, Месси, Л. Суарес

Прогноз на матч "Атлетико" – "Барселона":

Всегда очень непросто прогнозировать результат матчей, проходящих сразу после двухнедельного международного перерыва. Особенно, когда речь идет о противостоянии таких грандов, как "Атлетико" и "Барселона".

Букмекеры не выделяют явного фаворита, хотя небольшое преимущество отдают каталонцам, о чем свидетельствует коэффициент 2.4. В то время, как выигрыш мадридцев в среднем оценивается в 2.9.

Богдан Архипенко | http://soccernews.ru