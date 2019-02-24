Тяжелейшая победа "Ювентуса" в видеообзоре матче с "Болоньей"

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Тяжелейшая победа "Ювентуса" в видеообзоре матче с "Болоньей"

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 25-го тура чемпионата Италии "Болонья" - "Ювентус" - 0:1. Единственный гол забил Пауло Дибала.

Видео: "Болонья" - "Ювентус".

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