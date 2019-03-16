Тяжелые времена позади: гендиректор "Рубина" рассказал о финансовом состоянии клуба

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Тяжелые времена позади: гендиректор "Рубина" рассказал о финансовом состоянии клуба

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал о том, какое сейчас финансовое положение в казанском клубе. Об этом информирует "БИЗНЕС Online". 

"В настоящий момент впервые за долгое время перед игроками команды нет никаких долгов. И у нас есть понимание, что до конца этого года у нас будут четкие выплаты зарплаты без задержек точно в сроки. Теперь у клуба есть понимание финансовой ситуации и средства на счету. Это даже непривычно говорить, но теперь финансовое состояние "Рубина" довольно стабильное, мы заключили новые спонсорские контракты, прилично сократили наш бюджет за время работы, и он сейчас небольшой. Но это позволяет нам спокойно смотреть в будущее. В этом плане все у нас хорошо, клуб стабилен и тяжелые времена позади", - сказал Сайманов.

Сегодня, 16 марта, на стадионе "Казань Арена" Рубин встретится с "Ростовом". Начало - в 16:30 мск.

"Рубин" располагается на 6 месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков.

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