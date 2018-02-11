Тяжелый экзамен для Клоппа: "Ливерпуль" навестит "Саутгемптон"
"Саутгемптон" – "Ливерпуль"
Стадион: "Сент-Мэрис" (Саутгемптон)
Начало матча: 19:30
Арбитр: Мартин Аткинсон
Воскресная программа 27-го тура английской Премьер-Лиги закроется интереснейшим противостоянием на стадионе "Сент-Мэрис", где местный "Саутгемптон" примет "Ливерпуль". Несмотря на большое расстояние между командами в турнирной таблице, поединок, действительно, обещает быть интригующим, хотя бы по той простой причине, что "святые" являются неудобным соперником персонально для Юргена Клоппа. Так трудно, как с "Сотоном" немцу не приходилось ни с одним другим коллективом на Туманном Альбионе. Правда, в первом круге "красные" разгромили ребят Маурисио Пеллегрино на "Энфилде" со счетом 3:0 после двух кряду предыдущих сезонов мучений.
"Ливерпулю" очень важно победить в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, чтобы вернуть уверенность в собственных силах. В прошлом туре "скаузеры" не смогли продемонстрировать свой лучший футбол, тем не менее побеждать "Тоттенхэм" должны были, но вмешались судьи. "Саутгемптон" потихоньку нащупал свой ритм, команда пребывает в неплохой форме: в новом 2018 году "святые" проиграли всего однажды. К сожалению, этого всего недостаточно для того, чтобы чувствовать себя в безопасности – подопечные Пеллегрино располагаются на расстоянии всего одного пункта от зоны вылета.
Не может не радовать тот факт, что как таковых больших кадровых потерь у обеих команд нет. "Саутгемптон" уже давно смирился со статусом травмированного Чарли Остина, а "Ливерпуль" обходится без Джо Гомеза. Рагнар Клаван, Альерто Морено и Адам Лалланы – здоровы и находятся полностью в распоряжении тренерского штаба "Ливерпуля".
Интересные факты противостояния "Саутгемптона" и "Ливерпуля":
Для Юргена Клоппа "Саутгемптон" является самым тяжелым соперником. Немецкий специалист всего лишь дважды обыграл "святых" в своих восьми матчах во главе мерсисайдского клуба.
Экс-нападающий "Сотона" Садио Мане, ныне защищающий цвета "Ливерпуля", забил шесть мячей в своих последних пяти поединках на стадионе "Сент-Мэрис".
В последний раз "красные" побеждали "святых" на их поле в декабре 2015. Тогда в четвертьфинале Кубка Лиги ливерпульцы разгромили оппонента со счетом 6:1. Кстати, единственный гол "Саутгемтона" в том матче забил Садио Мане.
Ориентировочные составы на игру:
Саутгемптон: Маккарти, Соареш, Стивенс, Хедт, Бертранд, Ромеу, Лемина, Уорд-Праус, Тадич, Буфаль, Каррильо
Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Джан, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино
Прогноз на матч "Саутгемптон" – "Ливерпуль":
Об очевидном фаворите в этом противостоянии говорить не приходится. Естественно, букмекеры больше верят в победу "Ливерпуля", но коэффициент 1.8 является достаточно высоким, как для такого матча, а это значит, что риски достаточно большие. Выигрыш "Сотона" специалисты оценивают в 4.5.
Богдан Архипенко
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Манчестер Юнайтед
|27
|56
|3
|Тоттенхэм
|27
|52
|4
|Ливерпуль
|26
|51
|5
|Челси
|26
|50
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|27
|36
|8
|Лестер Сити
|27
|35
|9
|Эвертон
|27
|34
|10
|Борнмут
|27
|31
|11
|Уотфорд
|27
|30
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|30
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|28
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|15
|Кристал Пэлас
|27
|27
|16
|Суонси Сити
|27
|27
|17
|Хаддерсфилд Таун
|27
|27
|18
|Саутгемптон
|26
|26
|19
|Сток Сити
|27
|25
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20