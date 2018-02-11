Тяжелый экзамен для Клоппа: "Ливерпуль" навестит "Саутгемптон"

"Саутгемптон" – "Ливерпуль"

Стадион: "Сент-Мэрис" (Саутгемптон)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Мартин Аткинсон

Воскресная программа 27-го тура английской Премьер-Лиги закроется интереснейшим противостоянием на стадионе "Сент-Мэрис", где местный "Саутгемптон" примет "Ливерпуль". Несмотря на большое расстояние между командами в турнирной таблице, поединок, действительно, обещает быть интригующим, хотя бы по той простой причине, что "святые" являются неудобным соперником персонально для Юргена Клоппа. Так трудно, как с "Сотоном" немцу не приходилось ни с одним другим коллективом на Туманном Альбионе. Правда, в первом круге "красные" разгромили ребят Маурисио Пеллегрино на "Энфилде" со счетом 3:0 после двух кряду предыдущих сезонов мучений.

"Ливерпулю" очень важно победить в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, чтобы вернуть уверенность в собственных силах. В прошлом туре "скаузеры" не смогли продемонстрировать свой лучший футбол, тем не менее побеждать "Тоттенхэм" должны были, но вмешались судьи. "Саутгемптон" потихоньку нащупал свой ритм, команда пребывает в неплохой форме: в новом 2018 году "святые" проиграли всего однажды. К сожалению, этого всего недостаточно для того, чтобы чувствовать себя в безопасности – подопечные Пеллегрино располагаются на расстоянии всего одного пункта от зоны вылета.

Не может не радовать тот факт, что как таковых больших кадровых потерь у обеих команд нет. "Саутгемптон" уже давно смирился со статусом травмированного Чарли Остина, а "Ливерпуль" обходится без Джо Гомеза. Рагнар Клаван, Альерто Морено и Адам Лалланы – здоровы и находятся полностью в распоряжении тренерского штаба "Ливерпуля".

Интересные факты противостояния "Саутгемптона" и "Ливерпуля":

Для Юргена Клоппа "Саутгемптон" является самым тяжелым соперником. Немецкий специалист всего лишь дважды обыграл "святых" в своих восьми матчах во главе мерсисайдского клуба.

Экс-нападающий "Сотона" Садио Мане, ныне защищающий цвета "Ливерпуля", забил шесть мячей в своих последних пяти поединках на стадионе "Сент-Мэрис".

В последний раз "красные" побеждали "святых" на их поле в декабре 2015. Тогда в четвертьфинале Кубка Лиги ливерпульцы разгромили оппонента со счетом 6:1. Кстати, единственный гол "Саутгемтона" в том матче забил Садио Мане.

Ориентировочные составы на игру:

Саутгемптон: Маккарти, Соареш, Стивенс, Хедт, Бертранд, Ромеу, Лемина, Уорд-Праус, Тадич, Буфаль, Каррильо

Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Джан, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино

Прогноз на матч "Саутгемптон" – "Ливерпуль":

Об очевидном фаворите в этом противостоянии говорить не приходится. Естественно, букмекеры больше верят в победу "Ливерпуля", но коэффициент 1.8 является достаточно высоким, как для такого матча, а это значит, что риски достаточно большие. Выигрыш "Сотона" специалисты оценивают в 4.5.

Богдан Архипенко

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