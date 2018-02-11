Тяжелый экзамен для Клоппа: "Ливерпуль" навестит "Саутгемптон"

Теги саутгемптонливерпуль

Тяжелый экзамен для Клоппа: "Ливерпуль" навестит "Саутгемптон"

"Саутгемптон"  –  "Ливерпуль"

Стадион: "Сент-Мэрис" (Саутгемптон)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Мартин Аткинсон

Воскресная программа 27-го тура английской Премьер-Лиги закроется интереснейшим противостоянием на стадионе "Сент-Мэрис", где местный "Саутгемптон" примет "Ливерпуль". Несмотря на большое расстояние между командами в турнирной таблице, поединок, действительно, обещает быть интригующим, хотя бы по той простой причине, что "святые" являются неудобным соперником персонально для Юргена Клоппа. Так трудно, как с "Сотоном" немцу не приходилось ни с одним другим коллективом на Туманном Альбионе. Правда, в первом круге "красные" разгромили ребят Маурисио Пеллегрино на "Энфилде" со счетом 3:0 после двух кряду предыдущих сезонов мучений.

"Ливерпулю" очень важно победить в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов, чтобы вернуть уверенность в собственных силах. В прошлом туре "скаузеры" не смогли продемонстрировать свой лучший футбол, тем не менее побеждать "Тоттенхэм" должны были, но вмешались судьи. "Саутгемптон" потихоньку нащупал свой ритм, команда пребывает в неплохой форме: в новом 2018 году "святые" проиграли всего однажды. К сожалению, этого всего недостаточно для того, чтобы чувствовать себя в безопасности – подопечные Пеллегрино располагаются на расстоянии всего одного пункта от зоны вылета.

Не может не радовать тот факт, что как таковых больших кадровых потерь у обеих команд нет. "Саутгемптон" уже давно смирился со статусом травмированного Чарли Остина, а "Ливерпуль" обходится без Джо Гомеза. Рагнар Клаван, Альерто Морено и Адам Лалланы – здоровы и находятся полностью в распоряжении тренерского штаба "Ливерпуля".

Интересные факты противостояния "Саутгемптона" и "Ливерпуля":

Для Юргена Клоппа "Саутгемптон" является самым тяжелым соперником. Немецкий специалист всего лишь дважды обыграл "святых" в своих восьми матчах во главе мерсисайдского клуба.

Экс-нападающий "Сотона" Садио Мане, ныне защищающий цвета "Ливерпуля", забил шесть мячей в своих последних пяти поединках на стадионе "Сент-Мэрис".

В последний раз "красные" побеждали "святых" на их поле в декабре 2015. Тогда в четвертьфинале Кубка Лиги ливерпульцы разгромили оппонента со счетом 6:1. Кстати, единственный гол "Саутгемтона" в том матче забил Садио Мане.

Ориентировочные составы на игру:

Саутгемптон: Маккарти, Соареш, Стивенс, Хедт, Бертранд, Ромеу, Лемина, Уорд-Праус, Тадич, Буфаль, Каррильо

Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Джан, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино

Прогноз на матч "Саутгемптон""Ливерпуль":

Об очевидном фаворите в этом противостоянии говорить не приходится. Естественно, букмекеры больше верят в победу "Ливерпуля", но коэффициент 1.8 является достаточно высоким, как для такого матча, а это значит, что риски достаточно большие. Выигрыш "Сотона" специалисты оценивают в 4.5.

Богдан Архипенко

Также читайте! Анонс матча "Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Салах вплотную приблизился к Кейну

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Тоттенхэм 27 52
4 Ливерпуль 26 51
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 26 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов