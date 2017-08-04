Тяжелый старт чемпиона: "Монако" вырывает победу в игре с "Тулузой"

Новый сезон Лиги 1 стартовал матчем между чемпионом страны "Монако" и одним из аутсайдеров прошлого сезона "Тулузой". Монегаски лишились трех игроков основного состава, но все равно рассматривались, как фавориты, однако у гостей было иное мнение. Уже на шестой минуте "Тулуза" забила первый гол сезона, отправив мяч в ворота "Монако" после подачи с угла поля. Делор выиграл воздух, сделал скидку на Мачача, а тот точно пробил с разворота.

Тут же "Тулуза" ушла в оборону, предоставив сопернику мяч. "Монако" бросился отыгрываться и тут же мог забить в ответ, однако Лафон справился с опасным ударом Мбаппе. Несмотря на большое территориальное преимущество, забил "Монако" также после стандарта: Жемерсон откликнулся на навес Моутиньо с углового. "Монако" на этом не успокоился, но в первом тайме больше вратаря "Тулузы" не тревожил. Удар со штрафного от Фалькао и прострелы от Лопеша не стали проблемой для Лафона. Гости же и вовсе забыли дорогу к воротам монегасков.

Вторая половина игры началась с опасного штрафного от Лемара, однако Лафон в прыжке отразил мяч в сторону. "Тулуза" на это ответила своим дальним ударом. Защитники "Монако" оставили одного Делора, и тот выстрелили из-за штрафной – Субашич среагировать не сумел. Долго радоваться гостям не пришлось, уже через несколько минут Фалькао на дальней штанге замкнул фланговый навес от Жорже. Тем не менее, фиолетовых устраивала и ничья, поэтому они продолжили всей командой оборонять нужный счет.

"Монако" оккупировал штрафную "Тулузы", долгое время не наносил опасных ударов, но на 70 минуте все же вышел вперед. Моутиньо навесил со штрафного на голову Глика, а тот отправил мяч в сетку. Через несколько минут монегаски лишись из-за травмы Килиана Мбаппе, из-за чего их атакующий потенциал немного снизился. К тому же они перестали рисковать и стали чаще оглядываться на свои ворота. В концовке вместо Фалькао вышел полузащитник Тилеманс, который укрепил центр поля, не позволив "Тулузе" переломить ход игры и сравнять счет.

"Монако" – "Тулуза" 3:2

Голы: Мачач, 6 – 0:1; Жамерсон, 28 – 1:1; Делор, 54 – 1:2; Фалькао, 58 – 2:2; Глик, 70 – 3:2.

"Монако": Субашич, Жорже, Глик, Жамерсон, Лопеш (Каррильо, 55), Фабиньо, Моутинью, Лемар, Сидибе, Фалькао (Тилеманс, 88), Мбаппе (Сент-Максимин, 76).

"Тулуза": Лафон, Амиан, Яго, Жульен, Мубандж, Блен, Сангаре (Бодиже, 63), Мачач (Сомалия, 55), Делор, Дюрьмаз (Саного, 74), Жан.

Вячеслав Горбачев

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