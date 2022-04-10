Тяжелый успех "Баварии", победы Дортмунда и "РБ Лейпциг": результаты 29-го тура Бундеслиги
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 29-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить тяжелую победу "Баварии" над "Аугсбургом", уверенную победу дортмундской "Боруссии" в игре со "Штутгартом", а также разгром "Хоффенхайма" в матче с "РБ Лейпциг".
"Штутгарт" - "Боруссия" Дортмунд - 0:2 (0:1)
Голы: Брандт, 12 - 0:1, Брандт, 71 - 0:2
"Бавария" - "Аугсбург" - 1:0 (0:0)
Голы: Левандовски (пен), 82 - 1:0
"Вольфсбург" - "Арминия" - 4:0 (2:0)
Голы: Нмеча, 11 - 1:0, Нмеча, 38 - 2:0, Арнольд, 48 - 3:0, Крузе, 53 - 4:0.
"Гройтер" - "Боруссия" М - 0:2 (0:2)
Голы: Тюрам, 18 - 0:1, Плеа (пен), 24 - 0:2.
"Кельн" - "Майнц" - 3:2 (0:1)
Голы: Беркардт, 14 - 0:1, Онисиво, 55 - 0:2, Скири, 60 - 1:2, Любичич, 78 - 2:2, Килиан, 82 - 3:2.
"Герта" - "Унион" - 1:4 (0:1)
Голы: Харагути, 31 - 0:1, Баумгартль (автогол), 49 - 1:1, Премель, 53 - 1:2, Беккер, 74 - 1:3, Михель, 85 - 1:4
"Бохум" – "Байер" - 0:0
"Айнтрахт" – "Фрайбург" - 1:2 (0:1)
Голы: Грифо, 27 - 0:1, Костич, 54 - 1:1, Петерсен, 69 - 1:2
"РБ Лейпциг" – "Хоффенхайм" - 3:0 (3:0)
Голы: Нкунку, 5 - 1:0, Хальстенберг, 20 - 2:0, Собослаи, 44 - 3:0
Положение команд: "Бавария" - 69, "Боруссия" Д - 60, "Байер" - 52, "РБ Лейпциг" - 51, "Фрайбург" - 48, "Хоффенхайм", "Унион" - 44, "Кельн" - 43, "Айнтрахт" - 39, "Майнц" - 38, "Боруссия" М - 37, "Бохум" - 36, "Вольфсбург" - 34, "Аугсбург" - 32, "Штутгарт" - 27, "Арминия", "Герта" - 26, "Гройтер Фюрт" - 16.
Не пропустите: Витсель покинет "Боруссию" из Дортмунда. | http://soccernews.ru
главное
-
Феерия "Спартака", провал ЦСКА, успех "Зенита": результаты 24-го тура РПЛ
-
Ничья в матче лидеров, феерия "Челси", провал "МЮ": результаты 32-го тура АПЛ
-
"Ростов" Карпина разгромил "Локомотив" в РПЛ
-
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в феерическом матче не выявили победителя
-
В "Манчестер Юнайтед" хотят избавиться от Роналду
Лента новостей
-
Мама мальчика, пострадавшего от действий Роналду, отреагировала на извинения игрока
-
Тяжелый успех "Баварии", победы Дортмунда и "РБ Лейпциг": результаты 29-го тура Бундеслиги
-
Абрамович может купить испанский топ-клуб
-
"РБ Лейпциг" Тедеско разгромил "Хоффенхайм" в Бундеслиге
-
"Реал Сосьедад" победил "Эльче" и приблизился к зоне ЛЧ
-
Феерия "Спартака", провал ЦСКА, успех "Зенита": результаты 24-го тура РПЛ
-
Ничья в матче лидеров, феерия "Челси", провал "МЮ": результаты 32-го тура АПЛ
-
"Ростов" Карпина разгромил "Локомотив" в РПЛ
-
"Рома" с трудом обыграла худшую команду Серии А
-
"Фрайбург" обыграл "Айнтрахт" и приблизился к зоне ЛЧ
-
"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в феерическом матче не выявили победителя
-
"Ланс" разгромил "Ниццу" в Лиге 1
-
"Сельта" проиграла в Барселоне, пропустив решающий гол на 89-й минуте
-
Ваноли отреагировал на победу "Спартака" над "Арсеналом"
-
"Ливерпуль" предложил Салаху огромную зарплату, но форвард потребовал еще больше
-
"Байер" Лунева не смог обыграть "Бохум" в Бундеслиге
-
В "Манчестер Юнайтед" хотят избавиться от Роналду
-
"Спартак" разгромил "Арсенал" в РПЛ
-
"Лестер" победил "Кристал Пэлас" в АПЛ
-
"Фиорентина" Кокорина сенсационно обыграла "Наполи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20