Тяжелый успех "Баварии", победы Дортмунда и "РБ Лейпциг": результаты 29-го тура Бундеслиги

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Тяжелый успех "Баварии", победы Дортмунда и "РБ Лейпциг": результаты 29-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 29-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить тяжелую победу "Баварии" над "Аугсбургом", уверенную победу дортмундской "Боруссии" в игре со "Штутгартом", а также разгром "Хоффенхайма" в матче с "РБ Лейпциг".

"Штутгарт" - "Боруссия" Дортмунд - 0:2 (0:1)
Голы: Брандт, 12 - 0:1, Брандт, 71 - 0:2

"Бавария" - "Аугсбург" - 1:0 (0:0)
Голы: Левандовски (пен), 82 - 1:0

"Вольфсбург" - "Арминия" - 4:0 (2:0)
Голы: Нмеча, 11 - 1:0, Нмеча, 38 - 2:0, Арнольд, 48 - 3:0, Крузе, 53 - 4:0.

"Гройтер" - "Боруссия" М - 0:2 (0:2)
Голы: Тюрам, 18 - 0:1, Плеа (пен), 24 - 0:2.

"Кельн" - "Майнц" - 3:2 (0:1)
Голы: Беркардт, 14 - 0:1, Онисиво, 55 - 0:2, Скири, 60 - 1:2, Любичич, 78 - 2:2, Килиан, 82 - 3:2.

"Герта" - "Унион" - 1:4 (0:1)
Голы: Харагути, 31 - 0:1, Баумгартль (автогол), 49 - 1:1, Премель, 53 - 1:2, Беккер, 74 - 1:3, Михель, 85 - 1:4

"Бохум" – "Байер" - 0:0

"Айнтрахт" – "Фрайбург" - 1:2 (0:1)
Голы: Грифо, 27 - 0:1, Костич, 54 - 1:1, Петерсен, 69 - 1:2

"РБ Лейпциг" – "Хоффенхайм" - 3:0 (3:0)
Голы: Нкунку, 5 - 1:0, Хальстенберг, 20 - 2:0, Собослаи, 44 - 3:0

Положение команд: "Бавария" - 69, "Боруссия" Д - 60, "Байер" - 52, "РБ Лейпциг" - 51, "Фрайбург" - 48, "Хоффенхайм", "Унион" - 44, "Кельн" - 43, "Айнтрахт" - 39, "Майнц" - 38, "Боруссия" М - 37, "Бохум" - 36, "Вольфсбург" - 34, "Аугсбург" - 32, "Штутгарт" - 27, "Арминия", "Герта" - 26, "Гройтер Фюрт" - 16.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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