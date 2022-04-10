Тяжелый успех "Баварии", победы Дортмунда и "РБ Лейпциг": результаты 29-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 29-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить тяжелую победу "Баварии" над "Аугсбургом", уверенную победу дортмундской "Боруссии" в игре со "Штутгартом", а также разгром "Хоффенхайма" в матче с "РБ Лейпциг".

"Штутгарт" - "Боруссия" Дортмунд - 0:2 (0:1)

Голы: Брандт, 12 - 0:1, Брандт, 71 - 0:2

"Бавария" - "Аугсбург" - 1:0 (0:0)

Голы: Левандовски (пен), 82 - 1:0

"Вольфсбург" - "Арминия" - 4:0 (2:0)

Голы: Нмеча, 11 - 1:0, Нмеча, 38 - 2:0, Арнольд, 48 - 3:0, Крузе, 53 - 4:0.

"Гройтер" - "Боруссия" М - 0:2 (0:2)

Голы: Тюрам, 18 - 0:1, Плеа (пен), 24 - 0:2.

"Кельн" - "Майнц" - 3:2 (0:1)

Голы: Беркардт, 14 - 0:1, Онисиво, 55 - 0:2, Скири, 60 - 1:2, Любичич, 78 - 2:2, Килиан, 82 - 3:2.

"Герта" - "Унион" - 1:4 (0:1)

Голы: Харагути, 31 - 0:1, Баумгартль (автогол), 49 - 1:1, Премель, 53 - 1:2, Беккер, 74 - 1:3, Михель, 85 - 1:4

"Бохум" – "Байер" - 0:0

"Айнтрахт" – "Фрайбург" - 1:2 (0:1)

Голы: Грифо, 27 - 0:1, Костич, 54 - 1:1, Петерсен, 69 - 1:2

"РБ Лейпциг" – "Хоффенхайм" - 3:0 (3:0)

Голы: Нкунку, 5 - 1:0, Хальстенберг, 20 - 2:0, Собослаи, 44 - 3:0

Положение команд: "Бавария" - 69, "Боруссия" Д - 60, "Байер" - 52, "РБ Лейпциг" - 51, "Фрайбург" - 48, "Хоффенхайм", "Унион" - 44, "Кельн" - 43, "Айнтрахт" - 39, "Майнц" - 38, "Боруссия" М - 37, "Бохум" - 36, "Вольфсбург" - 34, "Аугсбург" - 32, "Штутгарт" - 27, "Арминия", "Герта" - 26, "Гройтер Фюрт" - 16.

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