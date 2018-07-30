Тяжелый выезд чемпиона: "Локомотив" стартует в РПЛ поединком с "Уфой"

"Уфа" – "Локомотив"

Стадион: "Нефтяник" (Уфа, Россия)

Начало матча: 18:00

Арбитр: Михаил Вилков (Нижний Новгород)

Один из матчей 1 тура российской Премьер-лиги между "Уфой" и действующим чемпионом – московским "Локомотивом" пройдет в понедельник. Обе команды уже успели открыть для себя новый сезон. "Уфа" провела дебютную встречу в еврокубках, а "Локомотив" встретился с ЦСКА в матче за Суперкубок России.

И соперников по предстоящему поединку ждало разочарование. "Горожане" с новым тренером Сергеем Томаровым не сумела дома справиться со словенским "Домжале" (0:0), а "железнодорожники" в дополнительное время уступили ЦСКА, пропустив единственный гол на 106-й минуте. "Уфа" показала очень вязкий футбол, создав мало голевых моментов. "Локомотив" тоже в атаке не блистал. Вот и получается, что ожидать результативного футбола на стадионе "Нефтяник" скорее всего не придется.

"Уфа" в прошлом сезоне прогремела на всю Россию, добыв путевку в квалификацию Лиги Европы. Главный творец успеха, Сергей Семак, перебрался в "Зенит", сменил его на посту главного тренера Сергей Томаров, входивший в тренерский штаб Семака. "Горожане" в межсезонье потеряли Дмитрия Стоцкого, который перебрался в "Краснодар". На замену пришли несколько молодых игроков, которые вряд ли смогут полноценно восполнить такую потерю.

На трансферном рынке "Уфа" была предельно скромна. Клуб из Башкортостана арендовал трех футболистов, а полноценный контракт заключил только с молодым игроком "Зенита" Данилой Круговым. В команде Томарова прежние лидеры. В атаке все зависит от Сильвестра Игбуна, которому помогают Кехинде Фатаи и Вячеслав Кротов. Вот только участие российского нападающего в матче с "Локомотивом" находится под вопросом. В поединке Лиги Европы он получил повреждения бедра и был заменен в перерыве. Скорее всего против "железнодорожников" он не сыграет.

"Локомотив" уже провел один официальный матч в этом сезоне – против ЦСКА за Суперкубок России. Матч, как и ожидалось, был нервным и не изобиловал голевыми моментами, команды завершили основное время нулевой ничьей. В дополнительное время ЦСКА удалось забить, "железнодорожникам" ответить было уже нечем. После поединка Семин был доволен готовностью своей команды, выразив уверенность в хорошем старте в Премьер-Лиге.

"Локомотив" практически полностью сохранил "золотой" состав, укрепив его несколькими футболистами, самым звездным из которых является польский полузащитник Гжегож Крыховяк, арендованный у французского ПСЖ. Стоит отметить, что в прошлом сезоне "Локомотив" не сумел забить в ворота "Уфы" ни одного мяча. На своем поле команда из Башкортостана победила со счётом 1:0. Единственный гол в том поединке забил Сильвестр Игбун. В Москве соперники разошлись миром 0:0.

Интересные факты противостояния "Уфы" и "Локомотива":

В прошлом сезоне команды встречались дважды – дома "Уфа" победила 1:0, в гостях удержала нулевую ничью

В последних пяти поединках с "Локомотивом" на своем поле "Уфа" смогла выиграть дважды, три победы остались за "железнодорожниками"

"Локомотив" за последние семь сезонов ни разу не проигрывал стартовые матчи – четыре победы и две ничьих

Только в одном матче из последних девяти "Уфа" смогла оставить свои ворота сухими

Ориентировочные составы на игру:

"Уфа": Беленов – Живоглядов, Табидзе, Йокич, Тумасян, Неделчару, Обляков, Засев, Пауревич, Фатаи, Игбун.

"Локомотив": Гилерме – Игнатьев, Идову, Чорлука, Кверквелия, И.Денисов, Тарасов, Ал.Миранчук, Ан.Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

Прогноз на матч "Уфа" – "Локомотив":

На "железнодорожников" в этом сезоне будут настраиваться с особым рвением: переиграть чемпиона дорогого стоит. "Уфа" в прошлом сезоне показывала весьма привлекательный футбол, но не стоит забывать о том, что команда форсирует подготовку, да и нагрузка будет несколько серьезнее в ближайшее время. "Уфе" стоит поберечь силы на ответную встречу в Европе, но проигрывать в первом туре на своем стадионе не хотелось бы. "Локомотив", напротив, будет бежать вперед, доказывая всем то, что беззубость атак в матче с ЦСКА была случайной.

Букмекеры больше верят в действующего чемпиона, предлагая на победу москвичей ставку со средним коэффициентом 2.25 баллов, в то время как на успех "Уфы" ставка принимается на уровне 4.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 2.90 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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