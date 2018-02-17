Тяжелый выезд "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" навестит "Хаддерсфилд"
"Хаддерсфилд" – "Манчестер Юнайтед"
Стадион: "Джон Смитс" (Хаддерсфилд)
Начало матча: 20:30
Арбитр: Кевин Френд
Субботняя программа 1/8 финала Кубка Англии закроется интереснейшим противостоянием на стадионе "Джон Смитс", где сойдутся два представителя высшего дивизиона - "Хаддерсфилд" примет "Манчестер Юнайтед". Поединок не вызвал бы столь большого интереса, если бы "красные дьяволы" в нынешнем сезоне уже не уступали "Терьерам" у них дома. Да и на родном "Олд Траффорд" манкунаинцы в недавнем матче вдоволь намучились с ребятами Давида Вагнера, из чего логично сделать вывод, что сенсационный новичок АПЛ является непростым оппонентом для самого титулованного английского клуба.
В прошлом сезоне "Хаддерсфилд", будучи еще командой, представляющей Чемпионшип дошел до пятого раунда старейшего соревнования Европы и тогда в четвертьфинал "Терьеров" не пустил "Манчестер Сити". Сейчас же ситуация похожа, вот только противостоять им будет другой манчестерский коллектив. На пути к кубковой схватке с "красными дьяволами" "полосатые" выбили небезызвестные "Болтон" и "Бирмингем". Подопечным Жозе Моуринью еще больше повезло с соперниками. Сначала манкунианцы расправились с "Дерби", а три недели назад без проблем разгромили скромный "Йовил".
Безусловно, тренерский штаб "Юнайтед" будет ротировать стартовый состав, потому как в среду манчестерцы отправятся в Севилью на первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов и приоритет здесь очевиден. В связи с эти у "Хаддерсфилда" появляется дополнительный шанс, поэтому нет сомнений в том, что Давид Вагнер выпустит на поле с первых минут всех сильнейших.
Интересные факты противостояния "Хаддерсфилда" и "Манчестер Юнайтед":
"Хаддерсфилд" добыл лишь одну победу в последних 13 встречах против "Манчестер Юнайтед". Но эта виктория была добыта в нынешнем сезоне на домашнем стадионе "Джон Смитс".
В последний раз "Терьеры" выходили в четвертьфинал Кубка Англии в сезоне 1971/1972, проиграв в каждом из крайних пяти поединков на стадии 1/8 финала.
"Красные дьяволы" проходили в четвертьфинал Кубка Англии в каждом из последних восьми случаев, когда достигали стадии этого этапа.
Алексис Санчес принял непосредственное участие в 15 забитых мячах в своих 15 матчах в рамках Кубка Англии (8 голов и 7 голевых передач).
Ориентировочные составы на игру:
Хаддерсфилд: Коулмэн, Хадерджонай, Занка, Шиндлер, Конголо, Хогг, Биллинг, Куанер, Инс, ван Ла Парра, Мунье
Ман Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Линделеф, Рохо, Шоу, Мактоминай, Каррик, Погба, Мата, Санчес, Лукаку
Прогноз на матч "Хаддерсфилд" – "Манчестер Юнайтед":
Естественно, "Манчестер Юнайтед" является фаворитом, несмотря на уже имеющийся неудачный выезд в Хаддерсфилд. Букмекеры отказываются верит в повторный успех "Терьеров", о чем свидетельствует коэффициент 8.5. В то время как выигрыш "красных дьяволов" в среднем оценивается в 1.44.
Богдан Архипенко
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