Тяжелый выезд на "Сан Мамес": "Заря" во втором туре гостит в Бильбао у "Атлетика"

"Атлетик" – "Заря"

Стадион: "Сан Мамес" (Барселона, Испания)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Озкахья Халис (Турция)

Один из фаворитов группы "J" "Атлетик" из Бильбао в рамках второго тура Лиги Европы примет луганскую "Зарю". Команды не смогли выиграть стартовые матчи. Баски отыграли нулевку в Берлине против "Герты", а луганчане и вовсе уступили в родных стенах шведскому "Этерсунду" (0:2).

Команда Юрия Вернидуба, откровенно говоря, провалила старт сезона. В чемпионате Украины луганчане сумели выиграть только два поединка из десяти. Плюс блеклая и беззубая игра в матче со шведами. Впрочем, есть и объективные причины такого результата у "Зари". Практически полностью обновив состав минувшим летом, команда не имела времени набрать оптимальные кондиции. Не удивительно, что на данный момент луганчане плетутся в середине турнирной таблицы украинской Премьер-Лиги, отставая от желанной шестой позиции на четыре очка. Если же вернутся к игре с "Эстерсундом", то на бумане шведский клуб выглядел проходным соперником. Но на деле оказался не по зубам украинской команде. Подопечные Юрия Вернидуба во Львове были нокаутированы в начале второго тайма, а в компенсированное время пропустили и второй мяч.

"Атлетик" Хосе Анхеля Сиганды начал сезон с квалификации Лиги Европы, где баски сначала прошли бухарестское "Динамо" (1:1 в гостях и 3:0 дома), а затем и "Панатинаикос" (3:2 в гостях и 1:0 дома). В первом туре группового раунда баски довольствовались нулевой ничьей в Берлине. Однако этот результат можно занести и в актив. Старт чемпионата для "львов" получился едва ли не идеальным – семь очков в первых трех турах. А вот после этого началась серия без побед, которая сейчас насчитывает уже четыре матча – 0:0 с "Гертой" в Лиге Европы, два поражения в Ла Лиге от "Лас-Пальмаса" и "Атлетико" (0:1 и 1:2), и, наконец, ничья 3:3 с "Малагой" в минувший уик-энд. До 81-й минуты баски выигрывали со счетом 3:1, играя при этом в большинстве, но умудрились пропустить дважды и позволить "анчоусам" набрать первые очки в сезоне.

Интересные факты противостояния "Атлетика" и "Зари":

"Атлетик" выиграл шесть последних матчей в турнирах УЕФА

"Заря" впервые встретится с клубом из чемпионата Испании

Луганчане проиграли четыре предыдущих встречи в еврокубках

"Атлетик", как и "Заря", не могут выиграть в четырех матчах кряду

Ориентировочные составы на игру:

"Атлетик": Эррерин – Лекуэ, Эчейта, Ляпорт, Баленсиага, Беньят, Весга, Муньяин, Рауль Гарсия, Уильямс, Адурис.

"Заря": Лунин – Опанасенко, Чечер, Сваток, Сухоцкий, Харатин, Бабенко, Караваев, Лунев, Гордиенко, Громов.

Прогноз на матч "Атлетик" – "Заря":

Учитывая, что "Заря" даже в Чемпионате Украины не может добиться приемлемых результатов, в поединке с одним из топовых соперников из Ла Лиги у луганчан шансов крайне мало. Хотя стоит отметить, что никому еще в этом сезоне команда Вернидуба не проиграла с разницей более чем в два мяча. "Атлетик" в текущем сезоне в родных стенах провел пять поединков, уступив только в одном – "Атлетико" со счетом 1:2. в других матчах баски, во-первых, побеждали, во-вторых, голов вообще не пропускали. Но так как "Атлетику" в субботу предстоит играть с "Севильей", наверняка Хосе Сиганда предоставит отдых нескольким ключевым исполнителям в поединке с украинцами.

Букмекеры однозначны в своих прогнозах. На победу басков в среднем предлагается коэффициент – 1.23. Успех гостей оценивается в лучшем случае в 12.00 баллов. Как говорится, без комментариев.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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