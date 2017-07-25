Тяжёлый выезд в Грецию: ЦСКА и АЕК встретятся в квалификации Лиги чемпионов

АЕК – ЦСКА

Стадион: "Спирос Луис"

Начало матча: 20:30

Арбитр: Марко Фриц (Германия)

Московский ЦСКА стартует в квалификации Лиги Чемпионов матчем с греческим клубом АЕК. Москвичи неудачно начали этот сезон, проиграв "Локомотиву" в московском дерби. В этой игре проявились большие проблемы в обороне, Виктор Васин не успевал за соперниками, также не лучшим образом действовали и Березуцкие. Гончаренко по ходу матча отправлял в атаку Вернблума, однако тому не хватало навыков атакующего игрока, при этом проседала опорная зона. Не все хорошо было и в атаке. ЦСКА подходит к важному матчу не в лучшем настроении, также у армейцев нет усиления, команда так никого и не купила, болельщиков уже готовят к тому, что новичков не будет и в последний месяц лета. Сможет ли команда Гончаренко выехать на старом багаже? Сомнительно, что ЦСКА пробьется в групповой раунд с таким составом, так как соперником в следующем раунде наверняка станет топовый клуб, при этом есть опасения, что армейцы не смогут пройти даже эту стадию, что будет означать вылет из еврокубков. АЕК также может доставить проблемы, особенно в Греции.

Афинский клуб в своей истории только четыре раза играл в групповом раунде Лиги чемпионов. Дважды греки занимали последнее место в группе, еще два раза – третью строчку. В сезоне 2002/2003 АЕК установил интересное достижение, сыграв все шесть игр вничью в группе с "Реалом", "Ромой" и "Генком". В Кубке чемпионов лучшее достижение – четвертьфинал в сезоне 1968/1969, где АЕК проиграл чешскому "Спартаку". В составе греческой команды играют четыре игрока, выступавшие в РФПЛ – это Враньеш ("Алания", "Томь" и "Краснодар"), Угу Алмейда ("Кубань" и "Анжи"), Марко Ливайя ("Рубин") и Чосич, который и вовсе числился в ЦСКА. Также в составе можно выделить украинца Чигринского и Дидака Вилу. Испанец пытался закрепиться в "Милане", но в итоге оказался в Греции.

Интересные факты противостояния:

Команды никогда ранее между собой не играли.

АЕК встречался с четырьмя российскими командами. С "Динамо" в 1/16 Кубка УЕФА 1976/77 (победа 3:2 по сумме двух матчей), со "Спартаком" в 1/32 финала Кубка УЕФА (победа 2:1 по сумме двух матчей), четыре матча с "Локомотивом (три победы россиян и одна ничья), а также пять матчей с "Зенитом" (питерцы выиграли четыре и один матч завершился вничью).

ЦСКА сыграл две игры против греческого ПАОКа в 1/16 финала Лиги Европы 2010/2011. Россияне выиграли по сумме двух матчей со счетом 2:1.

Ориентировочные составы

АЕК: Анестис, Вила, Враньеш, Чигринский, Гало, Симоеш, Галанопулос, Кристодулопулос, Манталос, Родригес, Алмейда.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Фернандес, Щенников, Вернблум, Натхо, Головин, Дзагоев, Витиньо.

Прогноз на матч:

ЦСКА на данный момент находится не в самой лучшей форме, поэтому команду может устроить и результативная ничья. Главная задача на отчетный матч – забить гол на чужом поле и не пропустить в ответ два или три.

Букмекеры предлагают на победу ЦСКА коэффициент 2.65, на АЕК – 2.90, на ничью – 3.00.

Вячеслав Горбачев

Не пропустите: Внимание, тест! Как хорошо ты подготовился к новому сезону АПЛ? | http://soccernews.ru