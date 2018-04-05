Тяжелый выезд в Лондон: ЦСКА готовится к битве с "Арсеналом"

"Арсенал" – ЦСКА

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Начало матча: 22:05

Арбитр: Павел Краловец (Чехия)

Особое внимание российских болельщика будет приковано к четвертьфинальной стадии Лиги Европы, в рамках которой ЦСКА, оставшийся единственным представителем РФПЛ в еврокубках ,встретится с лондонским "Арсеналом". Первый поединок пройдет в столице Великобритании на стадионе "Эмирейтс" и, пожалуй, именно это противостояние является самым интересным и интригующим из всех остальных.

Несмотря на то, что лондонский гранд объективно сильнее, у поклонников армейцев также есть повод для оптимизма. Во-первых, статистика личных встреч говорит в пользу ЦСКА. Во-вторых, "красно-синие" при Викторе Гончаренко действительно великолепно играют на выезде, что неоднократно было продемонстрировано, как на групповой стадии Лиги Чемпионов, так и в предыдущих двух раундах Лиги Европы.

На пути к четвертьфиналу москвичи выбили сербскую "Црвену Звезду", затем в 1/8 финала сотворили мини-сенсацию, не пустив дальше французский "Лион", как раз-таки благодаря великолепной виктории на стадионе, который и примет финал текущего евротурнира.

К сожалению, не на руку российскому клубу тот факт, что для "Арсенала" Лига Европы – последняя отдушина нынешнего сезона. Команда Арсена Венгера уже давным-давно потеряла все шансы квалифицироваться в Лигу Чемпионов через чемпионат, проиграла в финале Кубка Лиги и вылетела из Кубка Англии, поэтому единственный шанс спасти сезон – это прибрать к рукам евротрофей.

Тем не менее, даже мотивированные "канониры" не являются столь грозной силой и позволяют себе проигрывать необязательные матче дома такому сопернику, как шведский "Эстерсунд".

Что касается кадровой составляющей, то у "пушкарей" в кое-то веки нет больших проблем с травмированными игроками. По причине того, что заигран за дортмундскую "Боруссию", в матчах Лиги Европы "Арсеналу" не может помочь Обамеянг, но уже вернулся в строй Ляказетт, который готов взять на себя ответственность за завершение атак.

У ЦСКА по-прежнему не готовы сыграть два основных защитника Виктор Васин и Марио Фернандес. Также по причине дисквалификации исключено появление Кирилла Набабкина.

Интересные факты противостояния "Арсенала" и ЦСКА:

В предыдущий раз ЦСКА встречался с "Арсеналом" на групповом этапе Лиги чемпионов-2006/07 и набрал в двух матчах четыре очка. Гол Даниэла Карвальо со штрафного принес ЦСКА победу в Москве со счетом 1:0. В ответном матче армейцы удержали 0:0 и стали первыми, кто не позволил "Арсеналу" забить на его новом стадионе.

В целом у "Арсенала" отрицательная статистика встреч с российскими клубами в еврокубках - В2 Н2 П4, но положительная на своем поле - В2 Н1 П1. Самое крупное домашнее поражение в Кубке УЕФА "Арсеналу" нанес московский "Спартак" (2:5) в первом круге розыгрыша-1982/83. После этого "канониры" трижды принимали российские команды и не пропустили ни одного мяча.

Как и "Арсенал", ЦСКА впервые играет в четвертьфинале турнира после его переименования в Лигу Европы. Всего армейцы дошли до 1/4 финала еврокубков в третий раз. Первый был успешным - победа 4:2 над "Осером" (4:0 дома, 0:2 в гостях) в Кубке УЕФА-2004/05, когда ЦСКА выиграл турнир. Вторая попытка завершилась двумя поражениями от "Интернационале" (0:1 дома и в гостях) в Лиге чемпионов-2009/10.

В девяти последних гостевых матчах Лиги Европы с учетом квалификации ЦСКА одержал шесть побед и потерпел одно поражение - со счетом 1:2 от "Порту" в 1/8 финала розыгрыша-2010/11.

Ориентировочные составы на игру:

Арсенал: Оспина, Бельерин, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Рэмзи, Джака, Уилшер, Озил, Мхитарян, Ляказетт

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Кучаев, Натхо, Миланов, Головин, Дзагоев, Вернблум, Муса

Прогноз на матч "Арсенал" – ЦСКА:

Безусловно, "Арсенал" является очевидным фаворитом не только в ближайшем матче, но и в паре целиком. Несмотря на то, что ЦСКА очень хорошо играет на выезде, четвертьфинальная стадия обязывает лондонский клуб подходить к поединку самым серьезным образом, поэтому даже ничья на "Эмирейтс" будет считаться сенсационным результатом.

Букмекеры уверены в победе "канониров", о чем свидетельствует коэффициент 1.35. В то время как выигрыш армейцев в среднем оценивается в 10.0.

Богдан Архипенко

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