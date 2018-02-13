Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

"Црвена Звезда" – ЦСКА

Стадион: "Райко Митич"

Начало матча: 20:00

Начало матча: Павел Рачковски (Польша)

Еврокубковая весна возвращается, но на этот раз традиция будет немного нарушена, начнется она матчем Лиги Европы, в Сербии "Црвена Звезда" примет ЦСКА, а уже затем возобновится Лига чемпионов. Московский клуб осенью неплохо выступил в главном клубном турнире Европы, заняв третье место в группе с "Бенфикой", "Манчестер Юнайтед" и "Базелем". Откровенно провалились только в одной игре со швейцарцами на своем поле, она же во многом и стала определяющей. В итоге швейцарцы прошли дальше и теперь сыграют с "Манчестер Сити", ЦСКА же вылетел в Лигу Европы. После жеребьевки можно было сказать, что армейцам немного повезло, команде достался проходимый соперник, особенно в сравнении с оппонентами "Зенита", "Спартака" или "Локомотива", однако недооценивать сербов нельзя. Они прекрасно играют на своем поле, о чем уже знает не понаслышке "Краснодар", которого белградская команда выбила в квалификации, не отсиживается в обороне "Црвена Звезда" и в гостях.

В сербской команде собраны неплохие молодые игроки, а также опытные футболисты, поигравшие в Европе. Лука Илич и Неманья Радонич уже подписали контракты с "Манчестер Сити" и "Ромой", но остались играть в Сербии до конца сезона, Ненад Крстичич ранее играл в Италии за "Сампдорию" и "Болонью" и в Испании за "Алавес", Срдьян Бабич числился в "Реал Сосьедаде", Александар Пешич выступал в "Тулузе" и "Аталанте", а Бранко Йовичич и Милан Родич вернулись в Сербию из России.

ЦСКА этой зимой все же сумел усилить свой состав, долгое время армейцы обходились без покупок, пока в клуб не перешел хорват Бистрович, однако стоит сказать, что сумма за него была выплачена символическая и ему еще предстоит пробиться в основной состав. Главным же трансфеным успехом является бесплатная аренда Ахмеда Мусы. Наверное, только ЦСКА умеет так проворачивать сделки, продавая своих лидеров за большие деньги, а затем возвращая их обратно в команду. Ранее точно таким же образом поступали с Сейду Думбия, да и Вагнер Лав когда-то возвращался в ЦСКА. Мусе не нужна адаптация, он уже забил несколько голов в товарищеских матчах, безусловно, он усилит атакующую линию московского клуба.

Интересные факты противостояния

Команды никогда ранее не встречались друг с другом.

"Црвена Звезда", помимо "Краснодара" (2:3, 2:1), встречалась с "Зенитом" в 2004 году (1:2, 0:4), "Ротором" в 1998 (2:1, 2:1) и с "Динамо" в 1972 (1:1, 1:2).

ЦСКА против сербских команд играл только один раз. В 1/8 финала Кубка УЕФА 04/05 армейцы выиграли 3:1 по сумме двух матчей. В этом сезоне ЦСКА выиграл трофей.

Ориентировочные составы

"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Савич, Таллек, Родич, Крстичич, Дональд, Радоньич, Срнич, Мильяш, Пешич.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Головин, Набабкин, Натхо, Витиньо, Муса.

Прогноз на матч

ЦСКА фаворит всего противостояния, но никак не матча в Белграде, на своем поле "Црвена Звезда" постарается выступить как можно лучше и добиться приемлемого результата. Вполне вероятно, что команды сыграют вничью.

На победу ЦСКА букмекеры предлагают коэффициент 2.75, на "Црвену Звезду" – 2.80, на ничью – 3.10.

Вячеслав Горбачев| http://soccernews.ru

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