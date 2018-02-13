Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"
"Црвена Звезда" – ЦСКА
Стадион: "Райко Митич"
Начало матча: 20:00
Начало матча: Павел Рачковски (Польша)
Еврокубковая весна возвращается, но на этот раз традиция будет немного нарушена, начнется она матчем Лиги Европы, в Сербии "Црвена Звезда" примет ЦСКА, а уже затем возобновится Лига чемпионов. Московский клуб осенью неплохо выступил в главном клубном турнире Европы, заняв третье место в группе с "Бенфикой", "Манчестер Юнайтед" и "Базелем". Откровенно провалились только в одной игре со швейцарцами на своем поле, она же во многом и стала определяющей. В итоге швейцарцы прошли дальше и теперь сыграют с "Манчестер Сити", ЦСКА же вылетел в Лигу Европы. После жеребьевки можно было сказать, что армейцам немного повезло, команде достался проходимый соперник, особенно в сравнении с оппонентами "Зенита", "Спартака" или "Локомотива", однако недооценивать сербов нельзя. Они прекрасно играют на своем поле, о чем уже знает не понаслышке "Краснодар", которого белградская команда выбила в квалификации, не отсиживается в обороне "Црвена Звезда" и в гостях.
В сербской команде собраны неплохие молодые игроки, а также опытные футболисты, поигравшие в Европе. Лука Илич и Неманья Радонич уже подписали контракты с "Манчестер Сити" и "Ромой", но остались играть в Сербии до конца сезона, Ненад Крстичич ранее играл в Италии за "Сампдорию" и "Болонью" и в Испании за "Алавес", Срдьян Бабич числился в "Реал Сосьедаде", Александар Пешич выступал в "Тулузе" и "Аталанте", а Бранко Йовичич и Милан Родич вернулись в Сербию из России.
ЦСКА этой зимой все же сумел усилить свой состав, долгое время армейцы обходились без покупок, пока в клуб не перешел хорват Бистрович, однако стоит сказать, что сумма за него была выплачена символическая и ему еще предстоит пробиться в основной состав. Главным же трансфеным успехом является бесплатная аренда Ахмеда Мусы. Наверное, только ЦСКА умеет так проворачивать сделки, продавая своих лидеров за большие деньги, а затем возвращая их обратно в команду. Ранее точно таким же образом поступали с Сейду Думбия, да и Вагнер Лав когда-то возвращался в ЦСКА. Мусе не нужна адаптация, он уже забил несколько голов в товарищеских матчах, безусловно, он усилит атакующую линию московского клуба.
Интересные факты противостояния
Команды никогда ранее не встречались друг с другом.
"Црвена Звезда", помимо "Краснодара" (2:3, 2:1), встречалась с "Зенитом" в 2004 году (1:2, 0:4), "Ротором" в 1998 (2:1, 2:1) и с "Динамо" в 1972 (1:1, 1:2).
ЦСКА против сербских команд играл только один раз. В 1/8 финала Кубка УЕФА 04/05 армейцы выиграли 3:1 по сумме двух матчей. В этом сезоне ЦСКА выиграл трофей.
Ориентировочные составы
"Црвена Звезда": Борян, Стойкович, Савич, Таллек, Родич, Крстичич, Дональд, Радоньич, Срнич, Мильяш, Пешич.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Вернблум, Головин, Набабкин, Натхо, Витиньо, Муса.
Прогноз на матч
ЦСКА фаворит всего противостояния, но никак не матча в Белграде, на своем поле "Црвена Звезда" постарается выступить как можно лучше и добиться приемлемого результата. Вполне вероятно, что команды сыграют вничью.
На победу ЦСКА букмекеры предлагают коэффициент 2.75, на "Црвену Звезду" – 2.80, на ничью – 3.10.
Вячеслав Горбачев| http://soccernews.ru
Не пропустите: Новая эпоха: Вальверде строит свою "Барселону" и она в большом порядке
опрос
главное
-
Пятая попытка "драконов": "Порту" попробует впервые переиграть "Ливерпуль"
-
Серьезная заявка на четвертьфинал: "Тоттенхэм" вырывает ничью у "Ювентуса"
-
Убийцы интриги: "Манчестер Сити" громит "Базель" в первом матче 1/8 финала
-
Нули в Белграде: ЦСКА сыграл вничью с "Црвеной Звездой"
-
Буффон может возобновить выступления за сборную Италии
Лента новостей
-
Бернарду Силва - третий игрок "Манчестер Сити", который отметился голом во всех турнирах этого сезона
-
Сарри: "Лига Европы важна для "Наполи", но главное для нас это Серия А"
-
Кришито: "Зенит" достаточно силен, чтобы пройти "Селтик"
-
Сиганда: "Скорее всего, "Спартак" будет доминировать на поле в матче с "Атлетиком"
-
"Динамо" обыграло черногорцев в товарищеском матче
-
Буффон: "Я переговорю с руководством и приму решение о своем будущем"
-
Адурис: "Спартак" - великая команда, которая выиграла свой чемпионат"
-
Тренер "Ниццы": "Первое место "Локомотива" в чемпионате России неслучайно"
-
ПСЖ оба раза выбивал "Реал" из плей-офф еврокубков
-
"Спартак" не понес новых потерь перед матчем с "Атлетиком"
-
Игроки "Атлетика" прогулялись по Москве перед матчем со "Спартаком"
-
Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018
-
Карпин: "Не уверен, что игроки "Ростова" на сто процентов готовы к возобновлению сезона"
-
Будущее Зидана в "Реале" не зависит от игр с ПСЖ
-
Заинтересованность в подписании Роналду проявили два лондонских клуба
-
Патрик Клюйверт прокомментировал возможный переход Неймара в "Реал"
-
Глушаков рассказал, с чем связано его беспокойство перед игрой с "Атлетиком"
-
Шкриньяр назвал клубы, в которых он хотел бы продолжить свою карьеру
-
Иско выйдет в стартовом составе в матче с ПСЖ
-
Букмекеры определились с фаворитами в возможной борьбе за Рэшфорда
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1