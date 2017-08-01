Тяжелый выезд в Швейцарию: киевское "Динамо" попробует сохранить гандикап в матче с "Янг Бойз"

"Янг Бойз" – "Динамо" Киев

Стадион: "Стад де Сюисс" (Берн, Швейцария)

Начало матча: 21:15

Арбитр: Павел Гиль (Польша)

Интриги ради, практически все ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов вынесены на среду. Одним из самых ярких и интригующих противостояний обещает стать поединок между "Янг Бойз" и киевским "Динамо". Встреча недельной давности в Украине осталась за "бело-синими", которые все же сумели сохранить преимущество в два мяча, но при этом и пропустили очень обидный гол в самой концовке. Перед первым матчем "динамовцам" было не избежать сравнений с "Шахтером". Потому как самый принципиальный соперник киевлян в национальном первенстве на этой же стадии год назад сенсационно вылетел от швейцарских "пчел".

Не избежать сравнения и перед второй игрой, так как, дончане тогда также ехали в Берн с "+2", но в итоге закончилось все для них плачевно. Помня о том горьком опыте "горняков", "Динамо" не может позволить себе уверовать в свой проход ни на секунду до тех пор, пока не прозвучит финальный свисток.

Обе команды уже вкатились в сезон и провели по несколько матчей во внутренних первенствах. После встречи на НСК "Олимпийском", что "Янг Бойз", что "Динамо" здорово выступили, разгромив своих оппонентов. "Желто-черные" забили четыре безответных мяча в ворота "Грассхопперса", а "бело-синие" уничтожили "Карпаты" со счетом 5:0. Что касается персоналий, то Александр Хацкевич располагает полной обоймой футболистов, поэтому стартовый состав киевлян вряд ли будет существенно отличаться от прошлого матча. Адольфу Хюттеру придется обойтись без основного голкипера Давида фон Баальмооса, который совершенно точно будет недоступен по причине травмы, остальные игроки – в строю.

Интересные факты противостояния "Янг Бойз" и "Динамо":

Недавняя встреча в Киеве стала первой в истории взаимоотношений швейцарского и украинского клуба.

"Янг Бойз" в двух предыдущих еврокубковых матчах на своем поле победил со счетом 3:1 и 3:0.

"Динамо" же в последних четырех выездных поединках в еврокубках забили всего один гол.

Ориентировочные составы на игру:

Янг Бойз: Вёльфли, Мбабу, фон Берген, Нуху, Бенито, Раве, Эбишер, Саного, Фасснахт, Оаро, Соу

Динамо: Коваль, Морозюк, Хачериди, Вида, Кадар, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Цыганков, Ярмоленко, Мбокани

Прогноз на матч "Янг Бойз" – "Динамо":

И если в первом матче явным фаворитом было "Динамо", то сейчас ситуация несколько иная, даже несмотря на то, что киевляне отпраздновали победу. Конечно, шансов на проход в следующий раунд больше у украинцев, но расклад сил перед игрой в Берне примерно 50 на 50.

Букмекеры даже небольшое преимущество отдают швейцарцам – коэффициент 2.4. В то время, как выигрыш подопечных Александра Хацкевича в среднем оценивается в 2.7.

Богдан Архипенко

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