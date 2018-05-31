Тяжко, сложно, невозможно: сборная Англии едет отбывать номер в Россию

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 13

Лучший результат на чемпионате мира: чемпион, 1966 год (Англия)

Гвардейцы: Питер Шилтон (125 матчей) – в истории, Гари Кэхилл (58 матчей) – в заявке

Лучшие бомбардиры: Уэйн Руни (53 гола) - в истории, Данни Уэлбэк (15 голов) - в заявке

История выступлений на ЧМ

Несмотря на высокие спортивные традиции, уже все привыкли к тому, что родоначальники футбола традиционно проваливаются на главных стартах, в том числе и на Чемпионате мира. Шутка ли, но национальная сборная Англии триумфовала на Мундиале всего однажды, когда в далеком 1966 году у себя в родных стенах подопечные Альфа Рамсея неожиданно в финале дожали команду ФРГ.

После этого максимальным достижением "трех львов" является выход в полуфинал и итоговое четвертое место на Чемпионате мира-1990 в Италии. Тогда за шаг до финала англичане в серии послематчевых пенальти уступили немцам, а в борьбе за бронзовые награды – хозяевам турнира "Скуадре Адзурре". Крайний же бразильский Мундиаль завершился для команды Роя Ходжсона настоящим позором: британцы заняли последнее место в группе, набрав всего одно очко.

Отбор на ЧМ

Вот что-что, а отборочный цикл у сборной Англии прошел как по маслу. Команда "трех львов" одними из первых получила прямую путевку в Россию, не проиграв ни единого матча и потеряв очки лишь в двух играх из десяти. Англичане набрали 26 пунктов, опередив ближайшего преследователя Словакию на целых восемь очков. Начинали британцы отбор во главе с Сэмом Эллардайсом, но опытный специалист успел поруководить главной командой своей жизни на протяжении всего одного матча (минимальная победа над Словакией), после чего продолжить успешно начатое сумел Гарет Саутгейт.

Заявка

Голкиперы: Джек Батланд ("Сток Сити"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Ник Поуп ("Бернли")

Защитники: Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Гари Кэхилл ("Челси"), Фил Джонс, Эшли Янг (оба – "Манчестер Юнайтед"), Харри Магуайр ("Лестер"), Данни Роуз, Киран Триппьер (оба – "Тоттенхэм"), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба – "Манчестер Сити")

Полузащитники: Деле Алли, Эрик Дайер (оба – "Тоттенхэм"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Фабиан Делф ("Манчестер Сити"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Рубен Лофтус-Чик ("Челси")

Нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Джейми Варди ("Лестер"), Данни Уэлбек ("Арсенал")

Оптимальный стартовый состав: Батленд, Джонс, Стоунз, Кэхилл, Уокер, Дайер, Хендерсон, Роуз, Алли, Стерлинг, Кейн

Ключевые игроки

Конечно, главной звездой нынешней английской команды является нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейна. Место в стартовом составе 24-летнего форварда не поддается сомнению. Тем не менее, стоит отметить, что Кейн не столько эффективен на поле в цветах национальной сборной, как в лилейно-белой футболке с петухом на груди. Но в Харри очень верит тренерский штаб и именно в нем видит того самого поводыря к успеху на Мундиале. Подтверждением этому стало решение – отобрать капитанскую повязку у Джордана Хендерсона и отдать ее двукратному обладателю "Золотой бутсы" АПЛ. Также очень важно наличие в сборной по сути незаменимого правого бровочника Кайла Уокера, который провел свой очередной фантастический сезона в Премьер-Лиге, только теперь уже стане "Манчестер Сити". По большому счету, в составе англичан все персоналии очень известны и являются хорошего уровня игроками, но по сравнению с ведущими сборными мира, окончательная заявка из 23-х совсем не впечатляет.

Тренер

Имя главного тренера сборной Англии еще менее впечатляющее, чем окончательная заявка. Гарету Саутгейту, как снег посреди лета, неожиданно выпала возможность поработать с главной командой страны после скандальной отставки Сэма Эллардайса в сентябре 2016 года. До этого воспитанник "Кристал Пэлас" возглавлял молодежку "трех львов", но особых успехов с ней не добился. К кандидатуре Саутгейта с самого начала и до сих пор в большей массе относятся со скептицизмом и тем не менее, с приставкой и.о. он отработал всего четыре матча, после чего был подписан полноценный контракт с Федерацией Футбола Англии, а в официальных встречах сборная "трех львов" под его руководством пока не проигрывала.

Перспективы на ЧМ

На Чемпионат Мира 2018 сборная Англии волей жребия угодила в группу "G", где ее оппонентами станут команды Бельгии, Туниса и Панамы. Безусловно, при наличии двух, мягко говоря, не самых сильных команд в лице тунисцев и панамцев, подопечные Саутгейта просто обязаны выходить в плей-офф. Конечно, фаворитом квартета является потрясающее поколение бельгийцев и отобрать лидерство у "дьяволов" будет чрезвычайно сложно, но вот вторая путевка должна достаться именно британцам.

Богдан Архипенко | http://soccernews.ru

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