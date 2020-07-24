TyC Sports: Гайч прилетит в Россию на следующей неделе

Форвард "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч на следующей неделе прибудет в Россию. Об этом сообщает TyC Sports.

По данным источника, футболист прилетит, чтобы уладить последние детали трансфера в ЦСКА.

Ранее сообщалось, что "армейцы" заплатят за 21-летнего игрока 8,5 миллиона евро. ЦСКА уже согласовал контракт Гайча, который будет рассчитан на 5 лет.

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