TyC Sports: Гайч прилетит в Россию на следующей неделе
Форвард "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч на следующей неделе прибудет в Россию. Об этом сообщает TyC Sports.
По данным источника, футболист прилетит, чтобы уладить последние детали трансфера в ЦСКА.
Ранее сообщалось, что "армейцы" заплатят за 21-летнего игрока 8,5 миллиона евро. ЦСКА уже согласовал контракт Гайча, который будет рассчитан на 5 лет.
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