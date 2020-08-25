TyC Sports: Месси окончательно решил покинуть "Барселону"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси решил сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает TyC Sports.

По сведениям источника, футболист имеет опцию в контракте, которая позволяет ему уйти по окончании сезона. Месси решил воспользоваться данной возможностью, так как его не устраивает деятельность руководства каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что на аргентинца претендуют "Интер", "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

33-летний Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за каталонский клуб он провел 731 матч во всех турнирах, забил 634 гола и отдал 285 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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