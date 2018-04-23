Тысячи болельщиков "Наполи" устроили празднования в Неаполе после победы над "Ювентусом"

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Тысячи болельщиков "Наполи" устроили празднования в Неаполе после победы над "Ювентусом"Болельщики "Наполи" громко отпраздновали победу команды в матче 34-го тура чемпионата Италии против "Ювентуса" (1:0).

Тысячи поклонников неаполитанского клуба устроили празднования в городе, купаясь в фонтанах и запуская фейерверки. 

Около 5 тысяч болельщиков прибыли в аэропорт, где тепло встретили команду.

Напомним, что за четыре тура до конца сезона "Наполи" отстает от "Ювентуса" на одно очко.  | soccernews.ru

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