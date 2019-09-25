Тысячи фанатов пришли на похороны экс-игрока "Зенита" Фернандо Риксена

Сегодня, 25 сентября, в Глазго состоялись похороны бывшего игрока "Зенита" и сборной Нидерландов Фернандо Риксена.

Траурное мероприятие посетили тысячи болельщиков. Кроме того, в последний путь футболиста пришли проводить руководители "Рейнджерс", члены тренерского штаба, а также действующие и бывшие игроки команды.

Риксен умер в возрасте 43 лет после продолжительной болезни. С 2013 года он страдал боковым амиотрофическим склерозом.

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