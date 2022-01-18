Тюкавин объяснил, почему отклонил предложения от английских и итальянских клубов

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Форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин признался, что ему уже поступали предложения из-за границы, однако он ещё не готов к выступлениям в Европе.

"Моему агенту постоянно кто-то звонит, что-то спрашивает про меня. Но он мне деталей никаких не раскрывает, чтобы не забивать голову. Знаю, были какие-то варианты в Италии, в Англии. Но ещё раз: зачем мне туда ехать неготовым? Чего я там добьюсь, если поеду сейчас? Сам статус клуба мне не так важен. Всё упирается в готовность: если буду объективно понимать, что созрел, что это необходимо для моего развития, то почему нет?

Новости про интерес "Челси" и "Манчестер Сити"? Если тебя зовёт топ-клуб АПЛ, глупо не рассматривать такой вариант. Но сейчас я в "Динамо", какой смысл обсуждать то, что может когда-то произойти или не произойти? Мне, повторюсь, не важно, какие клубы интересуются, у меня сегодня две мысли – заиграть в РПЛ на постоянной основе и завоевать титул с "Динамо", - сказал Тюкавин.

В текущем сезоне 19-летний нападающий забил 6 голов и сделал 3 ассиста в 20 матчах.

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