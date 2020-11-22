Тюкавин: "Особых чувств от матча со "Спартаком" не испытал"

Форвард "Динамо" Константин Тюкавин высказался о ничьей в матче 15-го тура Тинькофф РПЛ со "Спартаком" (1:1).

"С какими чувствами выходил на свое первое дерби со "Спартаком"? Особых чувств не испытывал. Тренеры сказали добавить в движении, больше обострять, вбегать между линиями. Надеюсь, получилось. Забили гол. В концовке упустили победу. Но счет закономерный. По игре обе команды наиграли на ничью.

В чем разница игры за основу и за дубль? Разница, конечно, большая. Все-таки в Премьер-Лиге ты выходишь играть на больших стадионах. Это мечта с детства. То, ради чего я работал в академии и вообще пришел в футбол.

Специалисты отмечают мою зрелую игру? Прислушиваюсь, работаю дальше. Главное, не останавливаться. Пока провел всего три игры, еще в одной был в заявке. Ничего такого, важно забивать. Надеюсь, скоро придут голы", - передает слова Тюкавина пресс-служба "Динамо".

"Спартак" остался на на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков. "Динамо" с 27 очками по-прежнему занимает четвертую позицию.

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