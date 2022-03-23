Тюкавин поделился мнением о шансах "Динамо" на победу в РПЛ

Фото: твиттер Тюкавина\Автор неизвестен

Нападающий московского "Динамо" и сборной России Константин Тюкавин поделился мнением по поводу шансов своей команды в чемпионской гонки в РПЛ.

"Еще есть шансы побороться за чемпионство! Мы обязательно составим "Зениту" конкуренцию, будем бороться до конца", - сказал форвард.

Напомним, что Тюкавин был вызван на мартовский сбор национальной команды.

В нынешнем сезоне Константин сыграл в 22 матчах РПЛ, в которых забил 5 голов и отдал три результативные передачи.

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