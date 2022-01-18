Тюкавин рассказал о своём отношении к "Спартаку"
Фото сайт РПЛ
Форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин признался, что ему с детства привили нелюбовь к "Спартаку".
"Динамо" - мой любимый клуб, я в нем играю с детства. В России ни один вариант больше не рассматриваю и рассматривать не буду.
Моё отношение к "Спартаку"? Ещё в детстве тренер всегда говорил: "Спартак" - главный раздражитель, исторический соперник. А директор академии предупреждал: в красном никто из нас не должен ходить. Мне было легче: никогда этот цвет не нравился. У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом, ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого", - рассказал Тюкавин.
19-летний нападающий с 2009 года находился в академии "Динамо", после чего пробился в главную команду "бело-голубых".
Не пропустите: Тюкавин верит в чемпионство "Динамо". | http://soccernews.ru
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