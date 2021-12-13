Тюкавин верит в чемпионство "Динамо"

Фото: инстаграм Тюкавина/Автор неизвестен

Форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин верит в чемпионство своей команды в РПЛ.

"С этим "Зенитом" можно бороться. У нас нет гегемонии, как в Германии.

Может быть, в этом или следующем сезонах "Зенит" не станет чемпионом. Тогда почему нет? Я мечтаю стать чемпионом в составе "Динамо" в ближайшие два года", – сказал Тюкавин.

Вчера "Динамо" дома сыграло вничью с "Зенитом" (1:1). После 18 туров команда Сандро Шварца занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от "Зенита" на два очка.

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