Тюкавин высказался о лидирстве "Динамо" в РПЛ

Фото: инстаграм Тюкавина/Автор неизвестен

Форвард "Динамо" Константин Тюкавин поделился впечатлениями от победы команды над "Уралом" (1:0) в игре пятого тура российской премьер-лиге. Тюкавин забил единственный в матче гол.

"Всегда приятно смотреть в таблицу и видеть себя на первом месте. Но не надо на этом зацикливаться, у нас еще одна игра до перерыва, и нам обязательно сейчас нужно готовиться к ней.

Да, не удалось много забить в матче с "Уралом", но одного гола хватило для победы — это радует. В следующем матче, значит, забьем эти моменты", — сказал Тюкавин.

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