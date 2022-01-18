Тюкавин высказался о "Спартаке"

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Форвард "Динамо" Константин Тюкавин рассказал о том, насколько принципиально для него соперничество с московским "Спартаком".

— Вы в "Динамо" с пяти лет. Готовы заявить, что ни в какой другой российский клуб не пойдете играть?

— Если бы я куда-то хотел, то не подписывал с "Динамо" контракт, который заключил недавно.

— Но ведь он не на всю карьеру.

— Будь вариант подписать контракт на всю жизнь, я бы согласился с удовольствием. "Динамо" — мой любимый клуб, как вы и сказали, я в нем играю с детства. В России ни один вариант больше не рассматриваю и рассматривать не буду.

— Я готовился к ответу: "Никогда не перейду в "Спартак". А тут даже так.

— Спросили бы про "Спартак" — это была бы провокация (улыбается). Я читал, Саше Кокорину в моем возрасте тоже такие вопросы задавали, провоцировали. Видите, как в итоге вышло.

— У вас к "Спартаку" особое отношение?

— Еще в детстве тренер всегда говорил: "Спартак" — главный раздражитель, исторический соперник. А директор академии предупреждал: в красном никто из нас не должен ходить. Мне было легче: никогда этот цвет не нравился. У меня до сих пор нет никакой одежды с красным цветом, ни футболки, ни кроссовок, ни чего-то другого.

— "Динамо" сейчас как никогда близко к чемпионству. Болельщики, наверняка, вас одолевают: "Давай, Костя, мы ждем золото". Это не давит?

— Я стараюсь "директ" не читать (улыбается). Хорошо, что мы так высоко идем. Сейчас нужно продержаться до конца мая и постараться прыгнуть еще выше. Вот здесь на днях была теория, и Сандро правильно сказал: у нас сейчас "Химки", потом — "Нижний Новгород" в Кубке, потом — "Спартак". И думаем мы сейчас о "Химках", потом будем думать о "Нижнем", потом — о "Спартаке". Будем мы чемпионами или нет, думать нет смысла, нужно идти от матча к матчу, и я эту мысль всячески поддерживаю, приводит слова Тюкавина "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 18 матчах РПЛ, в которых забил 4 гола и отдал два ассиста.

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