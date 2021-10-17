Тюкавин высказался своем голе "Спартаку"

Фото: инстаграм Тюкавина/Автор неизвестен

Форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал ничью со "Спартаком" (2:2) в матче 11-го тура РПЛ.

– Свой первый гол за основу вы забили в кубковой встрече со "Спартаком", теперь отличились в чемпионате. У вас всегда особый настрой на эту команду?

– Конечно, еще с академии для нас это принципиальный соперник. Всегда рад забивать "Спартаку". Жаль, что не одержали победу.

– За прошедший год вы приняли участие в нескольких дерби, в том числе в двух выездных. Сравните чувства тогда и сейчас.

– Тогда я тоже выходил во втором тайме, отыграл минут 20, и мы также сыграли вничью. Сейчас удалось отличиться, но этого не хватило для победы. Я очень расстроен.

– Почему не удалось удержать победу?

– Мы очень хорошо играли на протяжении 75 минут. После второго забитого гола, наверное, где-то потеряли концентрацию и пропустили два почти одинаковых гола, – сказал Тюкавин.

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