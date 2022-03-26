Тюкавин забил дебютный гол за сборную России

Теги россияроссия до 21 годаконстантин тюкавин

Тюкавин забил дебютный гол за сборную РоссииФото: соцсети Тюкавина

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин отметился голом в игре между основной и молодежной сборными России.

Стоит отметить, что 19-летний игрок проводит вторую игру за сборную и забил дебютный гол.

В этом сезоне Тюкавин провел за "Динамо" 28 матчей, забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

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