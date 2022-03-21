Тюкавина собираются вызвать в сборную России

Фото сайт "Динамо"

Форвард московского "Динамо" Константин Тюкавин примет участие в мартовском сборе национальной сборной России.

О вызове 19-летнего футболиста сообщил бывший пресс-атташе команды Илья Казаков, однако официально эта информация пока не подтвердилась.

Пока нападающий "бело-голубых" числится в заявке молодёжной сборной, которая приступила к тренировкам в воскресенье.

В текущем сезоне Тюкавин сыграл за "Динамо" 25 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

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