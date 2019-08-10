"Тюмень" сделала предложение Неймару
"Тюмень" также решила поучаствовать в гонке за нападающим ПСЖ Неймаром. Конечно, это шутка. Хотя предложение сибирского клуба могло бы, как минимум, приятно удивить звёздного бразильца. Кто ещё ему такие условия пообещает?
"Пока не закрыто трансферное окно, ФК "Тюмень" ищет игроков для глубины состава. Откроем секрет, кого мы пригласили - Неймара.
Дорогой шейх! Мы готовы арендовать Неймара. Мы предлагаем вам отдать его нам бесплатно.
Игроку: удивительные апартаменты в "Лесобазе", никакой тени от Месси и Мбаппе, бесплатный купон в барбершоп "Доширак", зарплату 10 тысяч рублей в месяц плюс соцпакет, участие в сильнейшей лиге в галактике, комфортные перевозки "Российскими железными дорогами", посещение моста влюблённых, возможность играть с Артуром Газдановым, лучшие фанаты", - говорится в публикации "Тюмени" в инстаграме.
Напомним, что Неймар хочет покинуть ПСЖ этим летом. Им интересуются "Реал" и "Барселона".
Не пропустите: ПСЖ назвал "Барселоне" условия трансфера Неймара. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
УЕФА может отменить отстранение Мусаева в еврокубках
-
Стерлинг стал первым с 2010 года игроком, оформившим хет-трик в первом туре АПЛ
-
Мостовой: "Сложно назвать "Спартак" фаворитом матча с "Ахматом"
-
"Манчестер Сити" уничтожил "Вест Хэм" в первом туре АПЛ
-
Гастон Перейро объяснил, почему сорвался его трансфер в "Спартак"
-
"Оренбург" ушёл от поражения в матче с "Тамбовом"
-
ПСЖ не включил Неймара в заявку на матч с "Нимом"
-
Гендиректор "Локомотива" отреагировал на слухи об интересе клуба к Рибери
-
Кокорин раскритиковал "Краснодар"
-
"Бавария" согласовала переход Перишича
-
1
"Тюмень" сделала предложение Неймару
-
СМИ узнали предварительные сроки восстановления Алиссона
-
АПЛ стартовала, переходы закончились! Подводим итоги трансферной деятельности английских клубов
-
Кокорин заявил об улучшении состояния своего здоровья
-
У Хедиры появился новый вариант продолжения карьеры
-
"Интер" и "Ювентус" могут совершить обмен игроками
-
"Локомотив" нацелился на Рибери
-
Мамаев рассказал о своём отношении к "Краснодару"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Наполи" поспорят за Льоренте
-
1
Кокорин готов играть за "Зенит" бесплатно
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|10
|2
|ЦСКА Москва
|4
|9
|3
|Ростов
|4
|8
|4
|Локомотив Москва
|4
|7
|5
|Рубин
|4
|7
|6
|Краснодар
|4
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Арсенал Тула
|4
|7
|9
|Ахмат
|4
|6
|10
|Динамо Москва
|4
|5
|11
|Спартак Москва
|4
|5
|12
|Уфа
|4
|4
|13
|Тамбов
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|4
|3
|15
|Оренбург
|5
|1
|16
|Динамо Санкт-Петербург
|4
|1