"Тюмень" сделала предложение Неймару

1 Теги псжтюменьнеймар

"Тюмень" сделала предложение Неймару

"Тюмень" также решила поучаствовать в гонке за нападающим ПСЖ Неймаром. Конечно, это шутка. Хотя предложение сибирского клуба могло бы, как минимум, приятно удивить звёздного бразильца. Кто ещё ему такие условия пообещает?

"Пока не закрыто трансферное окно, ФК "Тюмень" ищет игроков для глубины состава. Откроем секрет, кого мы пригласили - Неймара.

Дорогой шейх! Мы готовы арендовать Неймара. Мы предлагаем вам отдать его нам бесплатно.

Игроку: удивительные апартаменты в "Лесобазе", никакой тени от Месси и Мбаппе, бесплатный купон в барбершоп "Доширак", зарплату 10 тысяч рублей в месяц плюс соцпакет, участие в сильнейшей лиге в галактике, комфортные перевозки "Российскими железными дорогами", посещение моста влюблённых, возможность играть с Артуром Газдановым, лучшие фанаты", - говорится в публикации "Тюмени" в инстаграме.

Напомним, что Неймар хочет покинуть ПСЖ этим летом. Им интересуются "Реал" и "Барселона".

Не пропустите: ПСЖ назвал "Барселоне" условия трансфера Неймара. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Там его и место XD

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