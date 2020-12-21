Тюрам дисквалифицирован на 5 матчей за плевок в лицо

Форвард "Боруссии" из Менхенгладбаха Маркус Тюрам наказан за плевок в лицо защитнику "Хоффенхайма" Штефану Пошу.

Французский нападающий получил дисквалификацию на 5 матчей, еще на один – условно. Игрок не сможет принимать участие в ближайших матчах Бундеслиги и Кубка Германии. Кроме этого, Тюрам должен заплатить штраф в размере 40 тысяч евро.

"Боруссией" также наказала форварда. Он потеряет свою месячную зарплату.