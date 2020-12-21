Тюрам дисквалифицирован на 5 матчей за плевок в лицо

Теги маркус тюрамборуссия менхенгладбах

Тюрам дисквалифицирован на 5 матчей за плевок в лицоФорвард "Боруссии" из Менхенгладбаха Маркус Тюрам наказан за плевок в лицо защитнику "Хоффенхайма" Штефану Пошу.

Французский нападающий получил дисквалификацию на 5 матчей, еще на один – условно. Игрок не сможет принимать участие в ближайших матчах Бундеслиги и Кубка Германии. Кроме этого, Тюрам должен заплатить штраф в размере 40 тысяч евро.

"Боруссией" также наказала форварда. Он потеряет свою месячную зарплату.

В сезоне 2020/2021 в немецкой Бундеслиги Маркус Тюрам  провел 13 игр. На его счету два мяча и одна голевая передача.

Читайте также: "Боруссия" оштрафовала Тюрама на месячную зарплату за плевок в защитника "Хоффенхайма" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Тренер "Сочи" оценил вероятность возвращения Кокорина

Тренер "Сочи" оценил вероятность возвращения Кокорина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов