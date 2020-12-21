Тюрам дисквалифицирован на 5 матчей за плевок в лицо
Форвард "Боруссии" из Менхенгладбаха Маркус Тюрам наказан за плевок в лицо защитнику "Хоффенхайма" Штефану Пошу.
Французский нападающий получил дисквалификацию на 5 матчей, еще на один – условно. Игрок не сможет принимать участие в ближайших матчах Бундеслиги и Кубка Германии. Кроме этого, Тюрам должен заплатить штраф в размере 40 тысяч евро.
"Боруссией" также наказала форварда. Он потеряет свою месячную зарплату.
В сезоне 2020/2021 в немецкой Бундеслиги Маркус Тюрам провел 13 игр. На его счету два мяча и одна голевая передача.
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|М
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|32
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|4
|Байер Леверкузен
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
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|32
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