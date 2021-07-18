Тюрам может покинуть "Боруссию"

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Тюрам может покинуть "Боруссию"Фото: инстаграм Тюрама/Автор неизвестен

Как сообщает L'Equipе, менхенгладбахская "Боруссия" готова расстаться с французским форвардом Маркусом Тюрамом уже этим летом.

По информации источника, немецкий клуб надеется выручить 25 миллионов евро с трансфера нападающего.

Отмечается, что футболистом предметно интересуется "Тоттенхэм". Также в списке заинтересованных находятся "Рома" и "Наполи".

В прошедшем сезоне 23-летний француз сыграл 29 матчей в Бундеслиге, в которых забил 8 голов.

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