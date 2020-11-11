Тюрам выйдет в старте сборной Франции на матч с Финляндией
Форвард гладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам выйдет в старте сборной Франции против Финляндии. Об этом сообщает L'Equipe.
23-летний футболист впервые сыграет за национальную команду.
Напомним, Маркус является сыном экс-защитника сборной Франции, чемпиона мира 1998 года Лилиана Тюрама.
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