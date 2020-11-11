Тюрам выйдет в старте сборной Франции на матч с Финляндией

Теги маркус тюрамфранция

Тюрам выйдет в старте сборной Франции на матч с Финляндией

Форвард гладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам выйдет в старте сборной Франции против Финляндии. Об этом сообщает L'Equipe.

23-летний футболист впервые сыграет за национальную команду.

Напомним, Маркус является сыном экс-защитника сборной Франции, чемпиона мира 1998 года Лилиана Тюрама.

Не пропустите: Юный игрок "Спортинга" попал в больницу с огнестрельным ранением| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Еще один игрок "Ромы" заразился коронавирусом

Еще один игрок "Ромы" заразился коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов