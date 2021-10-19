У 20-летнего футболиста "Норвича" обнаружен рак

Теги норвич сити

У 20-летнего футболиста "Норвича" обнаружен рак

Фото сайт "Норвича"

"Норвич" на своём официальном сайте объявил о выявлении серьёзной болезни у вратаря Дэниела Бардена.

Диагноз 20-летнего футболиста - рак яичек. Онкология обнаружена на ранней стадии, поэтому врачи дают оптимистичный прогноз на выздоровление.

Барден является воспитанником лондонского "Арсенала". В текущем сезоне голкипер выступал за шотландский "Ливингстон" на правах аренды.

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