У Абрамовича могут конфисковать "Челси"

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У Абрамовича могут конфисковать "Челси"

Владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович может лишиться своих британских активов, сообщает The Times.

По сведениям издания, власти Соединённого Королевства готовят аналог "списка Магнитского", который предусматривает санкции против замешанных в коррупции россиян, выведших свои деньги на Запад.

Если будет доказано, что Абрамович использовал добытые незаконным путём средства, то ему грозит конфискация всех активов, в том числе и футбольного клуба "Челси".

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