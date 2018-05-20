У Абрамовича возникли серьезные проблемы с британской визой

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У Абрамовича возникли серьезные проблемы с британской визойУ владельца лондонского "Челси" Романа Абрамовича возникли проблемы с продлением британской визы, информирует The Bell.

По сведениям источника, срок действия разрешительного документа российского бизнесмена на посещение Туманного Альбиона истек еще в апреле. После этого собственник "аристократов" подал документы на его продление, однако до сих пор он не получал никакого ответа в этом вопросе от британских властей. Вероятнее всего, эта ситуация объясняется политикой Великобритании в отношении Российской Федерации после нашумевшего отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Отметим, что из-за проблем с визой Абрамович не смог посетить финал Кубка Англии, в котором его "Челси" обыграл "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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