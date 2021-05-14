У Агуэро есть предложения от трёх клубов

Фото твиттер Серхио Агуэро

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пользуется спросом на европейском трансферном рынке.

По информации журналиста Фабрицио Романо, заполучить звёздного футболиста хотят три клуба. Источник их названия не указал.

Приоритетом аргентинца остаётся переход в "Барселону". Ради "блауграны" он готов уменьшить свой оклад и зарабатывать менее 10 миллионов евро в год.

Напомним, что по окончании сезона 32-летний Агуэро станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду бесплатно.

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