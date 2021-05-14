У Агуэро есть предложения от трёх клубов
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро пользуется спросом на европейском трансферном рынке.
По информации журналиста Фабрицио Романо, заполучить звёздного футболиста хотят три клуба. Источник их названия не указал.
Приоритетом аргентинца остаётся переход в "Барселону". Ради "блауграны" он готов уменьшить свой оклад и зарабатывать менее 10 миллионов евро в год.
Напомним, что по окончании сезона 32-летний Агуэро станет свободным агентом и сможет перейти в другую команду бесплатно.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18