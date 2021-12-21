У Алабы подозрение на коронавирус

Теги реал мадриддавид алаба

У Алабы подозрение на коронавирусФото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен

Австрийский защитник мадридского "Реала" Давид Алаба рискует пропустить матч с "Атлетиком" из-за коронавируса, сообщает издание Marca.

По информации источника, Алаба сегодня не тренировался из-за подозрения на коронавирус и по этой причине пропустит матч с "Атлетиком". Клуб решил перестраховаться.

Напомним, что из-за положительного теста на коронавирус или симптомов болезни "Реал" сейчас не может рассчитывать на Луку Модрича, Марко Асенсио, Андрея Лунина, Родриго Гоэса, Иско и Гарета Бэйла, а также на ассистента главного тренера Давиде Анчелотти.

Игра между "Атлетиком" и "Реалом" в рамках 21-го тура Ла Лиги состоится в среду. Начало встречи запланировано на 23:30 (мск).

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