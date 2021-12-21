У Алабы подозрение на коронавирус
Фото: инстаграм Алабы/Автор неизвестен
Австрийский защитник мадридского "Реала" Давид Алаба рискует пропустить матч с "Атлетиком" из-за коронавируса, сообщает издание Marca.
По информации источника, Алаба сегодня не тренировался из-за подозрения на коронавирус и по этой причине пропустит матч с "Атлетиком". Клуб решил перестраховаться.
Напомним, что из-за положительного теста на коронавирус или симптомов болезни "Реал" сейчас не может рассчитывать на Луку Модрича, Марко Асенсио, Андрея Лунина, Родриго Гоэса, Иско и Гарета Бэйла, а также на ассистента главного тренера Давиде Анчелотти.
Игра между "Атлетиком" и "Реалом" в рамках 21-го тура Ла Лиги состоится в среду. Начало встречи запланировано на 23:30 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14